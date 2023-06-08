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維權組織庇護客報告：醫療、法律需求未獲滿足

記者和釗宇／紐約報導
造路紐約近日發表調查報告，顯示大多數庇護客的需求未能被滿足。(主辦方提供)
造路紐約近日發表調查報告，顯示大多數庇護客的需求未能被滿足。(主辦方提供)

從南部邊境而來的庇護客仍源源不斷湧入紐約市，造成公共服務資源緊張；移民維權組織「造路紐約」(Make the Road New York)近日發表調查報告稱，大多數庇護客的醫療、法律需求未能被滿足。

該組織共調查了今年來到紐約的776名庇護客；其中，來自委內瑞拉的最多，占65%，其次是哥倫比亞的14%；97%的庇護客住在市府運營的遊民所中，其中43%的人在30歲以下，84%的人帶著孩子。

報告顯示，大部分庇護客認為自己的需求沒有被滿足；其中，58%的庇護客表示，自己無力支付醫療帳單，也無法享有免費醫療；26%的庇護客表示，無法確保一日三餐或者有足夠的禦寒衣物，59%的人表示無法使用公共交通趕赴重要約會；另外，63%的庇護客表示尚未註冊英語課程，95%的人表示將尋求申請庇護，但其中只有10%的受訪者能找到律師。

不過，該組織做出的調查或許只是冰山一角，因為目前已有大約7萬2000名庇護客進入紐約市，其中4萬6000名由市府安置。

該組織呼籲聯邦政府加速審批，允許庇護客合法工作，此前市長亞當斯(Eric Adams)和州長霍楚(Kathy Hochul)也曾多次呼籲；而為迎接新一波庇護客人潮，市府也已和宗教組織達成協議，利用宗教場所給庇護客過夜，下一步將考慮租用閒置私人住宅。

此外，市主計長蘭德(Brad Lander)呼籲撥款1億4000萬元給庇護客提供法律服務，用於申請庇護，防止他們逾期居留再被遣返；他說，提出申請庇護只有一年期限，大約4萬人將面臨遣返。

庇護 紐約市 遣返

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