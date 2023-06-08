紐約街頭冷清、天空泛黃 「像世界末日」
紐約市在7日受到來自加拿大野火造成的霧霾影響，華社街頭冷清，來往行人戴著口罩行色匆匆，不敢在戶外多停留，彷彿回到疫情期間，對於天空呈泛黃色，也感嘆「這樣末日般的景色過去從未見過」。
當天在布碌崙8大道仍有華人民眾戴著口罩外出採購，一名華婦原本還跟朋友相約去甜品店喝下午茶，但考慮到呼吸道健康，臨時取消計畫。8大道上也有一些攤販早早便收攤回家休息，水果攤業者表示，即便戴了口罩，眼睛還是難受。
林小姐表示，6日晚鼻腔開始不舒服，7日狀況更嚴重，不斷流鼻水、眼睛也很乾澀，起初她還不知是霧霾影響，直到看了新聞才知道狀況。
當天紐約市取消公校戶外活動，皇后區法拉盛有家長下午帶著孩子在公園玩，雖感覺天氣異常卻不清楚發生什麼；帶著兩個孫女的鄭女士，直到出門才發現戶外有股濃煙味，說：「明天要戴口罩了」。
「看起來像是末日般的景色」，居住在8大道的陳永健形容；華埠的張雄也說，如此的空氣汙染程度甚至在九一一事件發生時都未曾見過，由於他年事已高又有基礎病，子女叮囑他要戴口罩並減少外出，還將屋內的窗戶關緊，本來每日出門辦公的習慣也臨時取消。
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