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幫中國在美「獵狐」 朱峰曾遭FBI攔截 行李搜出夜視儀

記者胡聲橋／紐約報導
2017年4月，在朱峰即將登上返回中國的飛機前，FBI從其行李中搜到的夜視儀。(檢方提供)
2017年4月，在朱峰即將登上返回中國的飛機前，FBI從其行李中搜到的夜視儀。(檢方提供)

獵狐行動案庭審7日繼續進行。檢方播放了一段朱峰(Feng Zhu，以下均為音譯)2017年4月在紐瓦克機場FBI盤問的錄像，當時朱峰即將坐飛機返回中國。檢方還通過該案幾名被告之間的通信，勾勒出了被告利用徐進父親做誘餌，找到徐進下落的經過。

獵狐行動案在逃被告，美國綠卡持有者朱峰、武漢漢陽區檢察員涂嵐，及一名醫生，將徐進的父親帶到美國，執行完任務後，先後回到中國。朱峰於2017年4月12日，在新澤西州的紐瓦克機場登機前被FBI探員攔截，在機場遭盤問。

FBI前探員赫科特(Kevin Hecht)7日在紐約東區聯邦法院作證時，播放了一段當時盤問朱峰的錄像。FBI探員的問題主要集中在涂嵐身上，探員向朱峰表示，涂嵐在美國做了不該做的事，詢問兩人此次來美的目的，以及做了什麼。

朱峰回答，他是在國內通過叔叔的介紹認識涂嵐，這次陪涂嵐到紐約，主要就是去購物，除了到Woodbury，還去逛了曼哈頓，沒做其他什麼事情。朱峰說自己這次就是旅行中介，給涂嵐當導遊，導遊費每天300元。

FBI探員在朱峰的行李中搜到夜視儀，同時詢問他為什麼會有夜視儀。朱峰說，夜視儀屬於涂嵐，他只不過是幫涂嵐把夜視儀帶回中國而已。FBI當時沒有逮捕朱峰，最後還是讓他登上飛往中國的飛機。

聯邦檢方7日還通過聯邦檢察官辦公室調查員塔爾金(Jeffery Tarkin)，介紹了他們掌握相關證據，勾勒出了中國執法部門2017年將徐進的父親帶到美國後，在徐進小姨子劉顏(Yan Liu)家監視，並雇佣私家偵探，跟蹤找到徐進下落的過程。

檢方展示的證據包括涂嵐、朱峰、朱勇、金洪如(Hongru Jin)、胡驥(Ji Hu)和私家偵探麥克馬洪(Michael McMahon)等涉案人員相互之間的電話、電郵和微信聯繫，還包括租車紀錄、手機費、私家偵探的定金收據等物證。

證據顯示，對劉顏家的監視分兩組，一組由麥克馬洪帶領，另一組由朱峰指揮金洪如進行。最後是由麥克馬洪的小組發現了徐進的行蹤。

FBI 紐瓦克機場 獵狐行動

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