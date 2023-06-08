紐約客談／社區反面教材 衰敗毫不意外

民主社會的基礎是公民參與、知情和監督的權利被保護，在華埠 便可以體現。當眾人愁嘆「人走了」、「士紳了」，有不少人站出，從監督政府撥款、質詢仇亞原因，到推動拱門建立、規畫橋底空間，為華人 社區帶來希望。可其中不乏「反面教材」，致氣氛令人失望，或說讓華埠衰敗毫不意外。

最近華埠反對夜店一事沸沸揚揚，出於對治安和環境的合理擔憂，不少社區人士出面阻止，但其中呼聲最大的某組織及其領導者的做法，卻讓人懷疑究竟是為華人利益還是一己私慾？

在夜店申請首次撤回後，此組織在擬店址前召開記者會，邀請數家華文媒體，但在新聞刊出後因某報紙沒有使用現場圖片，被此人形容為「可悲和懦弱」，甚至私下騷擾記者。

如今業者再提出申請，同一組織展開新一輪抵制，召集社區會議，卻唯禁止記者參與。隨後他與業者對話，雖主動希望記者參與，但條件是「先看過早前文章」才予以邀請。如此審查和干涉媒體的操作，竟為哪般？更何況此人房產靠近店址，據查也有數十萬房產稅。

與此人關係密切的市議員，近日在某媒體報導其向商改區撥款數額與宣稱不符後，派員致電記者指責「亂寫」、「不做事實核查」，並去信CEO投訴。可是，記者已是多方核查後才得以描寫其中出入，此官員非但不用事實公開自證，反而私下聯絡施壓。類似事情已發生多次，民選官員若想被信服，是否應該增加透明度，而非視媒體為敵？

華埠遭疫情 重挫、人財流失已是老生常談，但審視如今上至官員，下至社區人士的處事態度，也只能說難怪。