人流增加…曼哈頓華埠搶劫案 1個月內暴增300%

五分局表示，近日華埠偷竊案件大幅增加，隨著人流增加，竊賊進入商店盜竊情形增多。(記者顏嘉瑩／攝影)

轄管包括曼哈頓華埠 的市警五分局，7日在紐約中華公所召開警民會，局長陳韜表示近日華埠偷竊案件大幅增加，隨著人流增加，竊賊進入商店盜竊情形增多；對於此前有社區人士質疑民間治安團體等巡邏隊作用，陳韜澄清，部分的確有與警局保持聯絡，盼負面報導勿影響社區團結。

陳韜表示，過去一個月華埠及周邊的犯罪案，多與遊民 、示威等有關。根據市警數據，截至本月4日的過去一周，入室盜竊案件數量上升七倍，為八起；在過去28天，搶劫案數量上升300%，為12起，與往年同期相比增加了114.3%。

陳韜說，隨著華埠人流的增多，入室盜竊有較大增長，但多發生在商家，竊賊通常會遊走在商家旁，看準時機後進入偷盜。陳韜說，許多業者常常沒有報警，而是嘗試自己追回贓物，或是和嫌犯爭執或扭打，導致至少三分之一的案件從偷盜變成了搶劫。

他補充，在此情形下，由於商家未在第一時間報警，且主動追打嫌犯，有可能導致警員到場後將業者一併帶走調查，呼籲商家在遇到案情時及時報警，並等待警員到場處理。

此前還有社區代表反映，表示由華埠社區自行成立的民間治安團體，未對社區治安有實質貢獻，質疑其是否仍然存在；會上陳韜則澄清，在社區中的確有幾個鄰舍守望計畫(Block Watcher)組織，其中部分與分局保有聯絡，其餘則無，但不希望負面報導影響社區團結。

陳韜在會上也向與會者介紹組織之一的「同濟社區互助會」，該會副主席伍灼勝指出，互助會民安隊於六個月前成立，目前有超過30位成員，主要協助發現社區內的各類問題，如治安、交通和衛生等，且與警局聯繫緊密，已有成員完成了五分局提供、為期六周的素質訓練。

在此民安隊的協助下，警方抓捕了一位企圖使用偽造支票 的嫌犯，陳韜希望未來能有更多社區治安組織與分局聯絡，後者可向其提供必要的訓練和指引。