劉醇逸提案過關 「停車場」魯莽駕駛可控罪

紐約「停車場」將加入魯莽駕駛(reckless driving)輕罪(misdemeanor charge)控罪範圍。(本報檔案照)

2023年立法季即將進入尾聲，州參議員劉醇逸7日宣布，由他以及州眾議員 李羅莎(Nily Rozic)等提出的新案，6日在參議會過關，將「停車場」也加入魯莽駕駛(reckless driving)輕罪(misdemeanor charge)控罪範圍。

該條S760B提案在2021年新冠疫情 提出，在6日以58票贊成票對四票反對票，在州參議會過關並移交眾議會。提案當時，極端駕駛與魯莽駕駛，在可以聚居大量圍觀觀眾的地區停車場多發並有增長的趨勢，提案為此將「停車場」也加入魯莽駕駛的定義之中，使地方立法機構也可對停車場內的魯莽駕駛行為提出輕罪控罪。

提案主要發起人劉醇逸表示，華人聚居的皇后區新鮮草原(Fresh Meadows)及周邊地區的停車場，長期以來一直是深夜飆車和大型街頭飆車(slideshows)的集中地，司機們會在大量觀眾面前，進行定圓急速飄逸(donut)及其他魯莽駕駛。這些危險的行為危害生命和財產安全，在社區中不應有立足之地，立法旨在當地執法部門，有權處理這些發生在私有土地上的事件。

李羅莎表示，在停車場魯莽駕駛對整個紐約社區構成極大的危險。遵守交通法規在街道外也同樣重要，行人和旁觀者仍然是目標，期待在眾議會同樣過關。

作為州參議會交通委員會成員，由劉醇逸提出的另一條S776提案，也於駕駛安全有關，它於今年1月提出，目前仍在交通委員會討論，未進入投票環節，提案呼籲在紐約州 施行全美最嚴酒測的新法，將酒測超標值(BAC)由現在的0.08%下調至0.05%，進一步保障道路安全。目前，全國僅猶他州的酒測值為0.05%。