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聯邦監察員報告指出 過去一年紐約市警非法盤查比例高

世界新聞網／即時報導

紐約市的槍枝與治安問題一直以來是市府的重點處理議題，而一名聯邦監察員周一發表的最新報告中指出，紐約市運用所謂「攔截盤查」戰術打擊槍枝暴力的新舉措，對有色人種社區造成傷害並違反法律。

據美聯社報導，監察員德納斯坦（Mylan Denerstein）的報告指出，紐約市警察局的社區安全小組（Neighborhood Safety Teams）過去14個月在高犯罪地區執行勤務，以查扣槍枝，然而他們未經充分理由對太多人進行盤查和搜身，涉及「違憲執法」行為。

其中一個警區中，只有41％的盤查行為、32％的搜身行為和26％的搜索行為是合法的。

這些社區安全小組在紐約市80％的暴力犯罪地區執行行動，這些地區主要是有色人種社區。監察員的報告顯示，這些小組進行盤查的人中，高達97％是黑人或西班牙裔。

市長發言人萊維（Fabien Levy）對監察員的報告表示「嚴重關切」，並表示他們在新聞報導後才得知監察員的調查結果。

萊維表示，自從社區安全小組成立以來，槍擊案件已有所下降。被指派到這些小組的警察接受了加強培訓和監督，以確保紐約市民的安全，同時保護他們的公民自由。

然而，德納斯坦指出，儘管接受了培訓和經驗，這些警察在執行盤查、搜身和搜索行為時，整體上似乎未遵從合法標準。她指出，有太多人被不合法地盤查、搜身和搜索。

紐約市 警察 暴力犯罪

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