紐約市公校首推膳食教育 引導學生吃得健康

紐約市公校將幫助學生建立終身健康飲食習慣。（市長辦公室提供）

紐約市 長亞當斯(Eric Adams)6日聯合市教育總監 班克斯(David Banks)推出「膳食教育路線」(Food Education Roadmap)，計畫在全市公校 普及健康膳食知識並提供營養餐飲，聯合社區、學校、家長等一同幫助公校生建立終生健康理念。

亞當斯表示，紐約市在健康食品、飲食習慣和生活方式上處於領先地位，這次推出紐約市歷史上首個食品健康路線戰略方案，希望幫助下一代盡早培養健康膳食理念。他舉例稱，自己在轉向素食餐飲後，糖尿病得以轉好，視力也變好，更感到健康飲食的力量，希望更多的年輕人可以較早學習良好健康習慣。

首份「膳食教育路線」以報告形式展現，全面闡述市府和公校在此計畫中的目標、戰略和關鍵績效。該份目標主要為幫助紐約市公校生建立終生健康習慣，具體實踐方案包括制定「膳食教育指導手冊」(Food Education Guidebook)，為公校提供健康餐飲建議、擴大食堂食材選擇（比如清真食堂）等。「膳食教育路線」報告可參考，https://reurl.cc/51Ge8v。