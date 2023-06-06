紐約市警鄰里安全小組 被指非法攔停

報告顯示，市警鄰里安全小組對民眾的攔截檢查中，有約四分之一的攔截缺乏合法理由。(市長辦公室提供)

監督市警總局執法的聯邦監督人員日前發布報告顯示，背負打擊槍枝暴力犯罪 的市警鄰里安全小組(Neighborhood Safety Teams)對民眾的攔截檢查中，有約四分之一的攔截缺乏合法理由。而且，警察 攔截的人員中，超過97%是非裔 或西語裔。

該報告是基於對警方文件和隨身攝像機的錄像進行隨機抽樣調查後得到的結論，報告詳細記錄了去年4月至10月期間發生的攔截事件。報告認為，「儘管經過了培訓，也有相關經驗，但鄰里安全小組的警員總體而言在攔截、搜身和搜查方面的合規程度不能令人滿意」；「太多人被非法攔截、搜身和搜查」。

去年，為了遏制槍支暴力犯罪，市長亞當斯(Eric Adams)和市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)開始部署鄰里安全小組，當時批評者就擔心鄰里安全小組會恢復前市警止罪小組的激進執法。因為發生了過多的致命槍案，而且居民投訴很高，前任市長白思豪(Bill de Blasio)於2020年解散了止罪小組。

報告發現，在布朗士區市警41分局轄區，鄰里安全小組只有41%的攔截、32%的搜身和26%的搜查是有合法理由的。報告的另一項發現是，在對230次汽車攔截進行審查後發現，只有兩次找到了武器，兩次找到了違禁物品。

紐約公民自由聯盟(New York Civil Liberties Union)高級律師蘭布萊特(Daniel Lambright)說，市政府認為把警察部署到問題地區就行了，但這種辦法實際上行不通。蘭布萊特說，這只會導致更多人被非法攔截，使幾代非裔和西語裔年輕人在紐約的街道上淪為二等公民。

聯邦監督員計畫今後對鄰里安全小組再次進行審查，它還要求市警總局在未來30天內制定一個改善遵守情況的計畫。