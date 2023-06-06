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霍楚再挺「清白法案」 華人不同調

記者高雲兒／紐約報導
州長霍楚日前稱，有希望在今年達成清除犯罪紀錄的「清白法案」。(州長辦公室提供)
州長霍楚日前稱，有希望在今年達成清除犯罪紀錄的「清白法案」。(州長辦公室提供)

距離今年立法季結束不到一周，州長霍楚(Kathy Hochul)日前表示，有希望在今年達成清除犯罪記錄的「清白法案」(Clean Slate Act)，以幫助230萬名前科人員找到工作和住房；華社中有人強烈反對，也有人認為此事或許值得考慮。

「清白法案」擬為服刑後的大多數輕罪和少數重罪犯清除所有犯罪紀錄；其中，輕罪服刑3年後清除犯罪記錄，重罪則為服刑7年後，該時間段不包括緩刑和假釋期滿的時間。大多數犯罪記錄都有資格被封存，但是性犯罪者將沒有資格清除，且執法機構仍然可以查看內部記錄。該法案已於上月末在州參議院獲得通過，現在正在等待眾議院的表決。

民主黨議員和霍楚支持此案，並解釋這是為了讓230萬名前科人員有更好的機會找到工作或住房，從而促進經濟。霍處日前說，經過修改的提案，有望在今年會期結束前通過；但共和黨人表示反對，州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)稱，「有些工作必須要了解一些人的背景。」

華社對此反應不一，去年就反對該案的亞潮萌(Asian Wave Alliance)主席朱雅婷表示，今年繼續保持反對立場。她說，像店內行竊這樣的紀錄可以清除，「但如果是那些對人實施暴力的罪犯呢？如果他被雇用在麥當勞或學校，我作為家長非常擔心」。她說在租房方面，很多華裔和租客同住，此法案可能會將華人房東置於危險境地。

華商會首席顧問杜彼得則說，他對此不能算是支持，但也不算反對，「但反對有用嗎？」。他表示，「紐約政壇的左傾已非一朝一夕，華人歷經仇亞的困難，早已經累積許多自保的經驗，因此對我們的影響應該不大」。他補充，「華人一定會繼續支持加強警力的維護，而這才是目前的重中之重」。

法拉盛Iris麵包店經理Sophia說，此事不能一概而論，她更偏向於給年紀輕輕失足的青少年一個工作的機會，「都是小孩，他們應該有個第二次機會，否則永遠沒有辦法自力更生」。

華人 霍楚 法拉盛

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