我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中防長「香會」僅了握手 奧斯丁：非常擔心中國不願軍事對話

飛機超載下機 華人結婚50周年紀念郵輪行泡湯

痛批曼哈頓堵車費「雙重徵費」 華人司機：應該由乘客支出

記者劉梓祁／紐約報導
獨立司機工會在州長辦公室大樓前舉行集會。(受訪者提供)
獨立司機工會在州長辦公室大樓前舉行集會。(受訪者提供)

大都會運輸署(MTA)上月公布曼哈頓以南徵收堵車費計畫的最終環境評估，擬規定高峰期進入收費區段，最高需付23元的堵車費，最快明年4月實施；由網約車司機組成的獨立司機工會(IDG)，2日在位於曼哈頓的州長辦公室前集會，反對該計畫對司機的雙重徵費，表示壓力不該讓他們承擔。

獨立司機工會在州長辦公室大樓前舉行集會。(受訪者提供)
獨立司機工會在州長辦公室大樓前舉行集會。(受訪者提供)

當前堵車費計畫擬規定，使用E-ZPass的司機，在高峰時段進入曼哈頓收費區段，需要支付23元，在非高峰時段則需要支付17元；乘用車、計程車以及如優步(Uber)和Lyft等網約車每天只收費一次；沒有E-ZPass的車輛收費或更高。

2日參加集會的獨立司機工會，華人司機召集人林境盛表示，儘管對政府徵收堵車費持支持態度，但並不認為此筆費用應該由司機負擔；他表示，目前進入因為他們目前每次進入全市五區，都需要支付2.75元的壅堵附加費(Congestion Surcharge)，因此再多支付23元是不合理的舉措。

華人司機認為，堵車費再由司機負擔，將造成「雙重徵費」。(本報檔案照)
華人司機認為，堵車費再由司機負擔，將造成「雙重徵費」。(本報檔案照)

林境盛認為，此筆費用應該由乘客支出，而不是讓司機被雙重收費；同時，將費用加入乘客處，也可以視作減少堵車的方式之一。

華人網約車司機代表陳先生表示，現行的堵車費方案對司機而言十分不公平，他們平時已需要承擔汽油、保險、車輛維護以及現有附加費等費用，若再需要支付堵車費，將會變成對司機的「雙重徵費」(Double Tax)。

他說，網約車司機作為城市的必要工作群體，是減少堵車的主要力量，二次徵費不僅不合理，更是本末倒置；陳先生強調，司機不是造成堵車的主要群眾，而是幫助疏通的群體，因此不需要更多的堵車費。

大都會運輸署官員早前表示，堵車費的收費基礎設施建設，可能在獲得最終批准後的幾周內開始，預計在一年左右完成，這意味著司機最早可能在明年4月，進入曼哈頓就需要被收取這項費用。

堵車費 曼哈頓 網約車

上一則

曼哈頓華埠入店盜竊猖狂 報警者稀

下一則

氣象專家預估：今年至少9颶風襲擊紐約市

延伸閱讀

全美首批！洛縣北好萊塢脫衣舞女郎加入工會

全美首批！洛縣北好萊塢脫衣舞女郎加入工會
月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議
韓裔男女在曼哈頓中城遭毆 兇嫌辱罵「該死的華人」

韓裔男女在曼哈頓中城遭毆 兇嫌辱罵「該死的華人」
紐約六四紀念館今開幕 增香港民主運動廳

紐約六四紀念館今開幕 增香港民主運動廳
最高法院裁定：罷工損失 勞工法未保護工會免責

最高法院裁定：罷工損失 勞工法未保護工會免責

熱門新聞

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

2023-05-31 07:36
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

2023-05-28 07:28
男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

2023-05-26 07:19
嚴志文的遺孀趙坤英(左)26日以手寫信，懷念已逝的先生，並感謝社區的幫助。(本報檔案照)

紐約遭槍殺外賣郎嚴志文遺孀撰文憶亡夫、謝社區

2023-05-27 13:01
曼哈頓一間只有77平方呎大小，還沒有獨立衛浴，卻要價2350美金月租的統艙引熱議。(截取自房產中介TikTok@omerlabock)

月租2350無獨立衛浴 77平方呎曼哈頓公寓引熱議

2023-06-02 14:24
朱勇(右)30日在律師董克文(左)的陪同下，出席審前會議，會後他表示案情簡單，只是協助老鄉討錢。(記者胡聲橋／攝影)

2華人1退休警官涉獵狐行動 5/31開審

2023-05-31 02:30

超人氣

更多 >
美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺

美國夢碎槍口下 密州中餐館華裔東主 打烊遇劫遭槍殺
當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應

當年在法拉盛性侵未遂？王丹紐約現身：我不會回應
到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」

到餐廳吃飯 點這些開胃菜是最可怕的「雷區」
船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞

船票超賣郵輪擠爆 乘客員工都累壞
柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…

柳州梁局長偷腥 小三經期浴血奮戰 局長妻「大義滅親」…