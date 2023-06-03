痛批曼哈頓堵車費「雙重徵費」 華人司機：應該由乘客支出

獨立司機工會在州長辦公室大樓前舉行集會。(受訪者提供)

大都會運輸署(MTA)上月公布曼哈頓 以南徵收堵車費 計畫的最終環境評估，擬規定高峰期進入收費區段，最高需付23元的堵車費，最快明年4月實施；由網約車 司機組成的獨立司機工會(IDG)，2日在位於曼哈頓的州長辦公室前集會，反對該計畫對司機的雙重徵費，表示壓力不該讓他們承擔。

獨立司機工會在州長辦公室大樓前舉行集會。(受訪者提供)

當前堵車費計畫擬規定，使用E-ZPass的司機，在高峰時段進入曼哈頓收費區段，需要支付23元，在非高峰時段則需要支付17元；乘用車、計程車以及如優步(Uber)和Lyft等網約車每天只收費一次；沒有E-ZPass的車輛收費或更高。

2日參加集會的獨立司機工會，華人司機召集人林境盛表示，儘管對政府徵收堵車費持支持態度，但並不認為此筆費用應該由司機負擔；他表示，目前進入因為他們目前每次進入全市五區，都需要支付2.75元的壅堵附加費(Congestion Surcharge)，因此再多支付23元是不合理的舉措。

華人司機認為，堵車費再由司機負擔，將造成「雙重徵費」。(本報檔案照)

林境盛認為，此筆費用應該由乘客支出，而不是讓司機被雙重收費；同時，將費用加入乘客處，也可以視作減少堵車的方式之一。

華人網約車司機代表陳先生表示，現行的堵車費方案對司機而言十分不公平，他們平時已需要承擔汽油、保險、車輛維護以及現有附加費等費用，若再需要支付堵車費，將會變成對司機的「雙重徵費」(Double Tax)。

他說，網約車司機作為城市的必要工作群體，是減少堵車的主要力量，二次徵費不僅不合理，更是本末倒置；陳先生強調，司機不是造成堵車的主要群眾，而是幫助疏通的群體，因此不需要更多的堵車費。

大都會運輸署官員早前表示，堵車費的收費基礎設施建設，可能在獲得最終批准後的幾周內開始，預計在一年左右完成，這意味著司機最早可能在明年4月，進入曼哈頓就需要被收取這項費用。