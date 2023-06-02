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擴大糧食券受惠者 國會議員陸天娜提案簡化申請流程

記者顏潔恩／紐約報導
陸天娜1日宣布提案，擬簡化糧食券申請流程並增加每月提供福利。(本報檔案照)
陸天娜1日宣布提案，擬簡化糧食券申請流程並增加每月提供福利。(本報檔案照)

紐約州國會參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)6月1日召開記者會，宣布提案「預防長者飢餓法」(Senior Hunger Prevention Act)，旨在擴大糧食券(Supplemental Nutrition Assistance Program，簡稱SNAP)的福利，擬簡化申請流程、助有需要者更容易申請，另外每月提供的最低福利還可增加23元至95元不等。

根據統計，糧食不安全率大幅上升，目前依賴糧食券的長者約有68萬5000人，但其實這只包括半數符合條件的人；以2020年為例，由於資格標準混亂、複雜的申請和有限的註冊期限，造成少於一半符合條件的年長者、照護者加入糧食券。陸天娜希望通過推動提案，消除不必要的行政障礙，令更多長者更容易獲得福利。

根據第S1036號提案內容，為幫助年長者負擔起更多、更優質的食物，參與者每月最低福利可增23元至95元間；簡化老年人和殘障人士的申請和認證流程；為居家和殘障人士擴展送餐服務的選擇；推動外展工作讓更多符合條件的人參與計畫；最後則向非營利組織、長者和殘障機構提供資金，幫助他們將新鮮食品帶到方便民眾領取的地方。

「通貨膨脹的影響，導致不少年長者難以負擔餐桌上的食物」，陸天娜表示，雖然糧食券福利可減輕他們的負擔，不過當前的申請流程過於複雜，阻礙許多老年人利用這項資源，「該法將會精簡現有的流程，並增加每月提供的福利，我很自豪能夠引領這項提案，期待盡快通過。」

該提案同時由國會參議員卡西(Bob Casey)、費特曼(John Fetterman)共同推進，並獲得許多其他民選官員的支持，眾多機構如營養與飲食學會(Academy of Nutrition and Dietetics)、先進國家(ADvancing States)、消除飢餓聯盟(Alliance to End Hunger)、美國公共衛生協會(the American Public Health Association)等也支持通過該提案。

福利 糧食券 參議員

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