市議員李凱健舊網站閒置已久 淪中文色情網經營兩年
布碌崙(布魯克林)第47選區市議員李凱健(Ari Kagan)，將在本月首以共和黨的身分角逐選區重畫後的第47選區市議員；近日有消息指出，他過去的個人網站AriKagan.com在網域過期後似乎遭到濫用，整整兩年淪為色情網站使用，頁面上還有不少中文字體廣告。
據政治網站City&State報導，李凱健最初於2012年開始使用該網站，一直到2019年，網頁上仍紀錄著他作為記者、以及還是民主黨地區領導人時的工作；在網域過期後，疑似遭到垃圾網站接管，2021年5月至2023年5月12日的兩年間，該鏈接變成色情網站，顯示大量亞裔女性的性感照、色情視頻的鏈接等，同時還有中文字的廣告宣傳，目前網頁已經下架。
當被問及此事，李凱健表示完全不知情，顯然也不常檢查自己的舊網頁，不過，目前正處於關鍵的選舉時期，他認為發生這樣的事並不單純，馬上便聯想到政治攻擊；「我並不感到驚訝，每次參選的時候都會有一些匿名的東西跑出來」，譬如2013年競選市議會時接到一通機器人電話，稱他為「蘇聯情報機構國安會(KGB)特工」。
初選在即，可李凱健至今還未建立競選網站，不過他透露競選團隊已經買了域名，正在設計著，「我相信應該會叫做AriKagan.nyc，絕不是舊網址。」
據悉，這不是第一次出現政治網站與色情內容沾邊的情況，2016年內華達州眾議員Joe Heck創立網頁DrJoeHeck.com，而他的對手將託管動漫色情內容的網站鏈接至JoeHeck.com；去年，國會眾議員候選人Mike Itkis發布了自己的性愛錄像帶，以引起人們的關注，儘管只獲得了631張選票，但他的名字在Pornhub上獲得了70萬次搜索。
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