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聯邦獵狐行動案開審 首位證人亮相

記者胡聲橋／紐約報導
律師董克文(左)表示，朱勇(右)也是獵狐行動的受害者，遭到利用。(本報檔案照)
律師董克文(左)表示，朱勇(右)也是獵狐行動的受害者，遭到利用。(本報檔案照)

首個由聯邦提出的涉及中國「獵狐行動」案，5月31日在紐約東區聯邦法院開審。在主審法官陳帕米拉(Pamela Chen)的主持下，陪審團首次亮相；此案首位證人、受害人徐進妻子劉芳(Fan Liu)的妹妹劉燕(Yan Liu)，在庭上表示從2016年起，曾有多通自稱徐進友人的電話，要姊夫回國自首。

此案陪審團共有18名成員，包括12名正式陪審員和六名候補陪審員，其中只有一張亞裔面孔。聯邦檢方代表首先作了開審陳詞。

檢方陳述案情，表示中國執法人員利用本地人做政府代理，甚至雇用私人偵探，獲取受害人徐進一家的個人信息，監視、跟蹤，甚至將受害人80多歲的老父親送來美國，脅迫受害人回國的作法，認為案件蓄謀已久。

此案共有九名被告，5月31日三名被告出庭受審。私家偵探、前紐約市警麥克馬洪(Michael McMahon)的律師拉斯伯格(Lawrence S. Lustberg)表示，麥克馬洪只知道自己為中國一家建築公司工作，根本不知道其中涉及中國政府的獵狐行動。

拉斯伯格承認麥克馬洪監視、跟蹤和獲取個人信息等行為，但那僅是擔任私家偵探的工作；拉斯伯格還說，在受僱期間，麥克馬洪有詳細的內容紀錄，包括各種帳單，和中國方面來人見面，也都在公共場合。

被告鄭聰穎(Zheng Congying，以下均為音譯)的律師高博格(Paul Goldberger)則說，鄭聰穎不認識麥克馬洪和另一名被告朱勇(Zhu Yong)，推翻檢方「陰謀實施犯罪」的說法。

高博格說，鄭聰穎在徐進家門上貼了「如果你願意，回大陸坐十年牢，你的老婆子女沒事，這事到此為止」的紙條後，第二天又趕去把紙條撕掉，還打電話對同夥說：「我不做這事了」。

被告鄭聰穎在徐進住宅附近。(檢方提供)
被告鄭聰穎在徐進住宅附近。(檢方提供)

高博格表示，當時鄭聰穎才22歲，不知道自己在為中國政府工作；他還稱指認鄭聰穎的證人、匡姓男子滿口謊言。

朱勇的律師董克文則說，朱勇在武漢的一個招聘會上認識中國政府官員、另一名被告胡驥(Ji Hu)後，只知道徐進欠了40萬元，對方希望朱勇能協助在紐約找偵探處理，不懂英文的他先找了一名律師，通過律師才牽線麥克馬洪，為中國方面簽了合約。

中國方面來人，是朱勇去機場接機的，然後帶著去見麥克馬洪，他和中方來人及麥克馬洪拍了合影，卻成為罪證。董克文表示，朱勇也是獵狐行動的受害者，遭到利用。

此案傳喚的第一個證人為劉燕，她在2016年聽說姊夫徐進上了「紅色通緝令」，之後就有幾個自稱徐進朋友的人打電話，勸他回國自首。同年感恩節前後，有人打電話給劉燕，讓她傳話，表示徐進的問題已不是經濟問題，而是政治問題，若不回去家人將會繼續遭殃。

劉燕說自己當時很害怕。2017年4、5月間，突然有人把徐進的父親帶到她家，正是她安排徐進和他父親在一個公共場所見面。此案將於6月1日上午繼續開庭，審理預計將持續一周到十天。

美國邊境人員從被告朱峰(Feng Zhu，音譯)身上搜到的監視器材。(檢方提供)
美國邊境人員從被告朱峰(Feng Zhu，音譯)身上搜到的監視器材。(檢方提供)

獵狐行動 亞裔 紐約市

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