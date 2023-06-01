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紐約網路選民登記新系統啟動 提供社安碼後4碼即可

記者許君達／紐約報導
紐約州推出新的在線選民登記網站，擴大了登記的適用範疇，令更多有資格投票的人能夠便利地登記為選民。(記者許君達／攝影)
紐約州推出新的在線選民登記網站，擴大了登記的適用範疇，令更多有資格投票的人能夠便利地登記為選民。(記者許君達／攝影)

在推遲了三年後，紐約州5月31日終於推出了在線選民登記系統，一改過去民眾只能透過駕照等證件，或是實體登記的方式，現只要提供社會安全碼後四碼，即可快速登記成選民，希望藉此鼓勵民眾積極登記、參與投票。

此前的十多年，透過網路在線登記的選民只有州汽車監理廳(DMV)網站這一個選項，而且必須擁有駕照或由DMV簽發的非駕駛身分證才行。新的登記系統將去除此項限制，只要能夠提供個人社會安全碼(SSN)的後四碼，即可登記為選民。

為了更加便民，新系統還提供三種簽名的方式，選民可以在白紙上簽名後拍照上傳；也能用手寫筆、滑鼠或手寫設備簽名；如果已經在DMV系統中確認過身分並留下簽名，也可以直接選擇使用歷史存檔簽名。

新系統包含兩個網站，一個專為紐約市居民使用，另一個供紐約州其它地區居民使用。除英文外，也提供包括中文在內的多種語言選項。DMV網站上的登記系統也依舊有效，此前在DMV登記參選的選民，也可以繼續使用舊系統。

紐約州早在2019年就通過旨在擴大在線選民登記的法案，原要求在一年之內推出這個新系統，不過受到新冠疫情影響，導致執行困難，推遲至今才推出。

紐約市選舉委員會執行副總監伊戈尼茲奧(Vincent Ignizio)表示，如今任何人都可以輕鬆登記為選民，而更重要的是，民眾應踴躍參與投票、行使公民權。

官員表示，只要年滿18歲的美國公民，即日起均可用新網站登記選民，並參加6月27日的民主黨初選；紐約市選民網址為https://vote.nyc/，紐約州選民則可上https://www.elections.ny.gov/

繼續選用DMV系統登記的選民可進入https://reurl.cc/EonGon。已在其他州登記為選民、被法院裁定無行為能力或因重罪而正在服刑者無法登記。

當局表示，若民眾不慎選錯網站也無需擔心，州府會將登記信息轉發給紐約市選舉委員會，以完成核實和登記程序。

DMV 紐約市 紐約州

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