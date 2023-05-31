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紐約參與式預算項目投票結果出爐 華埠兩項目入選

記者和釗宇╱紐約即時報導
市議會5月31日公布2022至2023年度紐約市參與式預算項目投票結果。(市議會提供)
市議會5月31日公布2022至2023年度紐約市參與式預算項目投票結果。(市議會提供)

紐約市議長歐德思(Adrienne Adams)5月31日公布2022至2023年度紐約市參與式預算(Participatory Budgeting)項目投票結果；華埠所在的第一選區獲得100萬元預算，將用於修繕夜鶯小學(PS 110)遊樂場以及街道植樹。

今年已是市府第12年推廣參與式預算項目，也是首次將參與式預算擴大到全市範圍，將決定3200萬元資金的支出；該項目是一個讓民眾發聲並參與市府決策的管道，民眾可針對選區內項目投票決定預算流向，且無論移民身分，只要是住在參與項目選區的11歲以上民眾，均可投票。

市府從去年10月開始收集社區的計畫並篩選出可行的項目，包括社區學校、公園、圖書館和當地基礎設施等，並從3月底開始投票；市議會表示，共有超過6萬市民參與投票，其中57%的市民使用紙質投票，餘下43%在網上投票。

全市共有29個選區均有參與，其中包括多個華人社區，如選區囊括曼哈頓下東城、華埠的第1選區、布碌崙日落公園的第38選區、皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)和傑克森高地(Jackson Heights)的第25選區，以及陽邊(Sunnyside)、木邊(Woodside)和長島市的第26選區等。

第一選區兩個項目中選，分別為修繕夜鶯小學(PS 110)遊樂場，包括新增遊樂設施、去除已過時設施、增加遊樂空間和照明設備，以及街道植樹並安裝樹木防護欄；兩個項目各獲預算75萬元和25萬元。

第38選區共有六個項目入選，全選區範圍內植樹及重鋪道路的項目分獲15萬元和25萬元，另外日落公園的禪宗花園(Zen Garden)植樹美化也獲得25萬元撥款，其他項目位於紅鉤區(Red Hook)；第25選區和地26選區分別有五個和三個項目獲選。

投票 預算 華埠

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