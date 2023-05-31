紐約嚴打白卡詐欺 大規模調查老人中心、約談長者

紐約州府機構近日大規模調查老人中心。圖為在2022年被聯邦指控健保福利詐欺的法拉盛藍天成人活動中心。(本報檔案照)

去年在紐約市華人 社區中，兩家日間成人護理中心(俗稱老人中心 )遭聯邦政府指控白卡 詐欺，以現金吸引年長者登記並參加護理服務；為嚴打該現象，紐約州府及醫療補助機構近日進行大規模的問詢與調查，發現仍有部分中心繼續非法發放現金回扣，涉案年長者恐永失白卡福利。

近日，紐約州衛生廳及旗下醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)項目辦公室，與紐約長期護理保險公司代表，透過監察員實體檢查、視頻連線勘查現場等方式，針對當地老人中心調查，旨在持續打擊白卡欺詐及其他非法行為。

活動名單長者 當場抽查

華人業者在接受本報採訪時表示，當局除了確定老人中心的日常運作、收集相關資料及檔案以外，還當場抽查並面談在中心活動名單上的年長者。

此外，他們也收集了其他登記在案、各家老人中心的長者們的資料，以便日後直接聯絡，獲得更多不法行為訊息。

部分業者 仍給現金回扣

知情人還透露，在此次檢查中，州衛生廳發現部分老人中心業者，仍向持有白卡的年長者發放現金回扣。這些業者以現金吸引更多年長者登記，並參加他們的日間護理服務。無論這些人此後是否真的使用他們的護理服務，官員表示，此類行為已經違反「反回扣法」，被視為健保福利詐欺(Health Care Fraud)。

亞美成人日間護理協會(AAADA)負責人張寶利表示，州衛生廳以及相關機構此次的檢查行動，是為了打擊欺詐行為，保護老年人的權益。

當局：勿因小利 失白卡

當局表示，將繼續加強監管，徹查所有類似的不法行為，並鼓勵知情民眾積極提供信息。華人業者也應遵紀守法，勿濫用政府資源，更提醒年長者們，切勿因蠅頭小利而永失白卡。