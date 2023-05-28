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歹徒冒名申請更改地址竊個資 郵政局提醒每日查看信箱、信用卡帳單

記者許君達／紐約報導
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)
郵政局提醒，紐約近日有不法分子假借受害人名義申請地址變更，藉此盜竊身分。(路透)

民眾在搬家後會通知美國郵政局(USPS)更改郵寄地址，但該局近日提醒紐約居民，有不法分子利用此機會盜竊身分，冒用受害人姓名假借申請更改地址；郵政局呼籲民眾每日應即時查看信箱、信用卡帳單和信用報告等，以免在不知情的情況下個資外流。

根據美國郵政局，通常人們在填寫地址變更表後，郵局會寄出一個確認地址變更的通知，近日有不法分子假借以受害者名義，向郵政局填寫地址變更表，在提交申請後，伺機盜竊寄到受害者原地址郵箱的變更通知。

如果受害人沒有每日即時查收郵箱，或將地址變更通知當作是垃圾廣告而忽略，不法分子在成功取得通知並確認後，受害者名下的所有郵件都會被轉至不法分子提供的地址，包括信用卡帳單、水電費帳單，甚至由政府寄來的郵件等。

郵政局建議，民眾應該每天查看郵箱，若發現收到地址變更通知但過去從未提出申請，且變更後的地址陌生，就很可能遭到盜竊，應立刻前往附近郵局，向郵政檢察部門報告。

若民眾有較長時間未收到任何信件，也有可能是地址已被不法分子轉出，恐遭到身分盜竊；即時查看信用卡帳單和信用報告，也能夠在第一時間察覺到身分盜竊。

對於利用變更地址盜竊個資，郵政局表示，當局目前正在研擬增加額外身分驗證的方法，以加強該服務的安全性；民眾若發現上述問題，可在美東時間上午8時至下午4時30分，致電聯邦郵政督察局(U.S. Postal Inspectors)，電話(877)876-2455；另外關於身分盜竊，還可致電聯邦貿易委員會(FTC)，電話(877)438-4338。

美國郵政 信用卡 個資

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