我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

走不出蒙市槍案傷痛 舞星老闆：不會重新開張

連戰表姊、台灣作家林文月加州過世 享耆壽90歲

戶外用餐永久化？社區反彈 維權組織號召連署反對

記者張晨／紐約報導
華埠街頭被遺棄的餐棚，變成「臨時垃圾站」，引居民抱怨。(記者張晨／攝影)
華埠街頭被遺棄的餐棚，變成「臨時垃圾站」，引居民抱怨。(記者張晨／攝影)

紐約市戶外用餐是否應該成為永久項目，自疫情後就便成為了爭議話題，市議會5月提案，允許戶外餐廳永久化，讓業者在每年的4月至11月期間，可使用戶外用餐棚，人行道上的移動桌椅則可全年開放；該提案引起了社區組織的反對，表示將為環境造成污染、影響生活品質，呼籲民眾在6月表決前，向選區內民選官員表達反對意見。

反對提案的連署行動，由維權組織「公平城市政策聯盟」(Coalition United for Equitable Urban Policy)發起，認為戶外餐廳給街區帶來了占道、髒亂、危險、火災隱患、交通安全隱患、噪音、鼠患和垃圾堆；另外，消防車、救護車和其它緊急服務車輛無法進入狹窄的街道，311熱線收到了大量的投訴，如果戶外用餐永久化的話，則這些不可容忍的情況將永久擾民，對紐約人的生活質量造成損害。

反對者表示，根據Intro. 31B號提案，餐館將可在每天14小時內播放露天音樂和聚集人群，該聯盟表示，如果提案得以通過，則任何餐廳都可以在任何地方開設人行道或路邊餐位，任何街區都可以設置無上限的戶外用餐區，這對本地社區將是一場災難。

皇后區第七社區委員會副主席安培林(Chuck Apelian)日前也致信市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員黃敏儀等人，反對該項提案；他在信中寫道，戶外用餐自2020年6月開始至今，餐館的營業額已經超過他們原本應該獲得的份額，如今許多戶外餐棚成了「第三世界」，對環境造成污染更有安全隱患。

他在信中提到日前在法拉盛37大道的用餐棚疑似遭到遊民點火，導致八間店鋪受損。

市長亞當斯(Eric Adams)一度支持臨時設施永久化，後又下令拆除荒廢的餐棚還市容整潔，如今又再次支持該提案；目前曼哈頓華埠的絕大多數戶外用餐棚都已荒廢。法規不明和政策不一，讓商戶難以規畫，只能各自估算形勢，決定去留。

該機構呼籲民眾致信選區市議員或市議長歐德思(Adrienne Adams)，可登陸https://reurl.cc/DA9Gp6了解詳情。

華埠 亞當斯 法拉盛

上一則

疫後戶外餐棚存廢看法不一 顧客愛居民愁

下一則

華埠監獄建新 市府不考慮活化建築

延伸閱讀

倡導孩子們應得的公立教育-加州社區學校

倡導孩子們應得的公立教育-加州社區學校
國殤日長周末嚴打超速、酒駕 紐約市警將加強執法

國殤日長周末嚴打超速、酒駕 紐約市警將加強執法
市議會決議案 籲州府允調限速至25哩以下

市議會決議案 籲州府允調限速至25哩以下
金山社區青年中心 Excelsior區新開據點 提供語言服務等

金山社區青年中心 Excelsior區新開據點 提供語言服務等
因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐

因應連假暴力犯罪高峰 芝加哥安全計畫出爐

熱門新聞

紐約法拉盛一家麵包店遭累犯砸毀店內物品。(麵包店提供)

紐約法拉盛麵包店遭累犯搗亂 店家不堪其擾

2023-05-20 12:59
紐約上州威徹斯特郡19日淩晨1時53分發生了2.2級地震，圖為該地震影響區域。(美國地質調查局提供)

紐約上州突發地震 紐約新澤西均有震感

2023-05-19 15:50
（記者和釗宇攝影、市警局提供）

紐約地鐵狠推亞裔女險奪命 男嫌抓到了…受害者恐再不能行走

2023-05-23 13:03
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

2023-05-24 07:26
該男嫌推紐約一名亞裔女子，致其生命垂危。(市警局提供)

紐約地鐵站遭狠推 亞裔女頭撞列車…脊椎受傷命危

2023-05-22 13:08
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

染菌眼藥水致死令下架 部分華人藥房不知情仍在售賣

2023-05-20 21:12

超人氣

更多 >
專家建議每天做這事 可降低失智風險

專家建議每天做這事 可降低失智風險
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙
台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花
兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出

兒子太會拍…「最美士官長」俯身性感居家照流出
今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂