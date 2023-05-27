戶外用餐永久化？社區反彈 維權組織號召連署反對

華埠街頭被遺棄的餐棚，變成「臨時垃圾站」，引居民抱怨。(記者張晨／攝影)

紐約市戶外用餐是否應該成為永久項目，自疫情後就便成為了爭議話題，市議會5月提案，允許戶外餐廳永久化，讓業者在每年的4月至11月期間，可使用戶外用餐棚，人行道上的移動桌椅則可全年開放；該提案引起了社區組織的反對，表示將為環境造成污染、影響生活品質，呼籲民眾在6月表決前，向選區內民選官員表達反對意見。

反對提案的連署行動，由維權組織「公平城市政策聯盟」(Coalition United for Equitable Urban Policy)發起，認為戶外餐廳給街區帶來了占道、髒亂、危險、火災隱患、交通安全隱患、噪音、鼠患和垃圾堆；另外，消防車、救護車和其它緊急服務車輛無法進入狹窄的街道，311熱線收到了大量的投訴，如果戶外用餐永久化的話，則這些不可容忍的情況將永久擾民，對紐約人的生活質量造成損害。

反對者表示，根據Intro. 31B號提案，餐館將可在每天14小時內播放露天音樂和聚集人群，該聯盟表示，如果提案得以通過，則任何餐廳都可以在任何地方開設人行道或路邊餐位，任何街區都可以設置無上限的戶外用餐區，這對本地社區將是一場災難。

皇后區第七社區委員會副主席安培林(Chuck Apelian)日前也致信市議長歐德思(Adrienne Adams)和市議員黃敏儀等人，反對該項提案；他在信中寫道，戶外用餐自2020年6月開始至今，餐館的營業額已經超過他們原本應該獲得的份額，如今許多戶外餐棚成了「第三世界」，對環境造成污染更有安全隱患。

他在信中提到日前在法拉盛 37大道的用餐棚疑似遭到遊民點火，導致八間店鋪受損。

市長亞當斯 (Eric Adams)一度支持臨時設施永久化，後又下令拆除荒廢的餐棚還市容整潔，如今又再次支持該提案；目前曼哈頓華埠 的絕大多數戶外用餐棚都已荒廢。法規不明和政策不一，讓商戶難以規畫，只能各自估算形勢，決定去留。

該機構呼籲民眾致信選區市議員或市議長歐德思(Adrienne Adams)，可登陸https://reurl.cc/DA9Gp6了解詳情。