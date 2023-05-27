疫後戶外餐棚存廢看法不一 顧客愛居民愁

疫情過後，華埠部分戶外用餐棚處於荒廢或半荒廢狀態，個別疏於管理又未完全拆除的設施成了遊民的落腳地。(記者許君達／攝影)

在疫情 期間，市府開放戶外用餐規定受到歡迎，但隨著疫情消退，戶外用餐已不再具現實意義，目前分布各區的戶外用餐區，有的被荒廢，有的則仍在使用；市議會提案擬將戶外用餐永久化，然而該項目占用街道，帶來環境、噪音污染，以及鼠患等，遭到居民抨擊，但對商家來說，拓展的用餐空間百利而無一害，雙方對於用餐棚存廢的態度不一。

市議會去年提出議案，建議使符合條件的戶外用餐棚永久合法化，但由於爭議不斷，提案拖延一年多，至今仍無進展，目前在曼哈頓華埠 ，有約十家餐館尚保留有戶外用餐棚。紐約中華公所顧問于金山表示，戶外用餐的「階段性任務已完成」，現在該是重新回到疫情前的狀態的時候了。

社區人士陳家齡說，隨著天氣變熱，荒廢的用餐棚逐漸成為垃圾和污水積存的死角，成為街道髒臭的來源；同時用於搭建棚屋的一些木質結構經長時間曝曬開始腐朽，對於行人安全也是一個威脅。

餐館業者周女士在疫情期間聘請工匠在店外搭建了一組棚屋，花費不低。她說，當時專門請律師幫忙，嚴格按照法規章程申請道路建棚，工程也是按照永久性建築的標準施工，就是為了能夠長期使用。

她表示，天氣轉暖後，有不少顧客喜歡在戶外吹著風吃飯，從未考慮過要拆除它。

不同業者對於棚屋的態度也各不相同。擺也街(Bayrd St.)的綠波廊餐廳年初自行拆除了門前的棚屋，因為使用率低並且占用門口車位，影響生意。

位於巴士打街(Baxtar St.)上的一間披薩店保留了戶外用餐棚，該店內空間原本非常狹小，幾乎沒有地方擺放座位，搭了棚屋以後，反而「憑空」變出了至少三張桌子的用餐空間。

對顧客來說，戶外用餐常是春秋季節的首選。位於勿街(Mott St.)上的和合餐室幾乎是整個華埠戶外用餐區使用率最高的店家，店員表示，有限的戶外餐桌在天氣好時，相當受到顧客歡迎。

另外在擺也街上的一間戶外用餐棚則處於「半荒廢」狀態，棚屋的部分頂棚已經被拆掉，棚內衛生狀況也不佳，但未撤掉的桌椅卻為遊民 提供了一個休息場所，還有一些附近居民坐在裡面休息、聊天、看報紙，但沒有進店消費。