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法拉盛華男涉虐死狗 恐囚2年

記者鄭怡嫣／紐約報導
馬爾濟斯犬。示意圖。(Image by Petra from Pixabay)
馬爾濟斯犬。示意圖。(Image by Petra from Pixabay)

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)25日宣布，法拉盛一名華人男子李日昇(Lee Yat Sing，音譯)，涉嫌在為寵物狗美容的過程中虐待一隻馬爾濟斯犬致死，被控嚴重虐待動物等罪，罪成將面臨最高兩年監禁；該寵物店美容店則透過聲明表示對該案的氣憤與難過，已與李日昇解除雇傭關係，並與狗主人共同對他提出民事訴訟。

報住在法拉盛72路、31歲的李日昇在24日過堂，被控嚴重虐待動物(aggravated cruelty to animals )、超速駕駛、虐待和傷害動物罪。他下次出庭時間為7月26日，罪成將面臨最高兩年監禁。

根據指控書，3月2日下午4時50分至晚上6時之間，名為「可樂」(Kele)的馬爾濟斯犬，被送到位於法拉盛的「毛茸茸的寶貝」(Furry Babies Pet Grooming)寵物美容店。

監控錄像顯示，在寵物美容過程中，李日昇對可樂進行了帶有攻擊性的不當操縱。 在按住可樂的頭部與頸部的同時，他用一把剪刀，兩次擊打七磅重的可樂。此外他還抓住狗的頭部與頸部，並拽住牠下巴上的毛，從美容台上將牠強行抬起。 可樂自始至終都在掙扎和反抗，呼吸緊張而不規律。

當寵物狗漸漸變得無力時，李日昇沒有尋求幫助或提供護理，而繼續在原地，粗暴地拍打這只已經沒有反應的狗並持續六分鐘。

根據一名動物法醫的驗屍報告，由於在梳理狗毛的過程中，被強行操縱和束縛，導致瘀傷、疼痛和痛苦，可樂最後死於呼吸衰竭。

調查由紐約市警局虐待動物調查組特別調查組(NYPD's Special Investigations Animal Cruelty Investigation Squad)進行，並交由助理地方檢察官博科(Justin Bobko)提訴。

「毛茸茸的寶貝」店主王Roye則在25日發表聲明，表示對該案感到氣憤，也為狗主人失去生命中重要的寶貝感到難過。

他表示，李日昇是在去年9月透過經營寵物寄養的友人介紹，開始在該店工作，事發時王Roye雖和其他員工在第一時間採取救援措施，並連繫狗主人，隨後送往就近的寵物醫院，仍無法挽回無辜生命。

王Roye說，事發當晚，李日昇不僅沒有第一時間通知店主，過程中還刻意阻擋不讓其他員工發現，更隱瞞事實，在當日已與他解除雇傭關係。

他進一步表示，事發後該店全程配合檢警調查，當局在檢閱完監視畫面後，了解此事是李日昇個人行為，與該店沒有直接關係，未對該店提出任何告訴或處罰。

王Roye表示，該案對該店打擊很大，事發後已關店一周針對店內制度做調整，目前則與狗主人共同對李日昇提出民事訴訟。

法拉盛 檢察官 紐約市

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