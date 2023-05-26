「假金黨」法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

男子將據稱是從金元寶上切割下的一塊小金片，要當事人前去估值。(李啟基提供)

此前曾出現在紐約乃至全美的「假金」騙局，近日又在法拉盛 重現，嫌犯以自己有一批在工地上挖來的金元寶為誘餌，拿出真金讓受害人鑑定估值取信，再向其售賣假金獲取暴利，警方及社區巡邏隊提醒，民眾應謹防詐騙 ，勿輕易取信他人。

據法拉盛PSP民間巡邏隊(Public Safety Patrol)副會長李啟基，他的友人是一名華人地產經紀，23日早上11時，與一名自稱「楊福生」的男子約看房，她在辦公樓大堂向他講解物件時，楊男岔開話題，說在工地上操作挖土機時，挖到了「一些東西」想去郵局寄回中國的老家，並稱不會說英語。

出於好意，李啟基的友人駕車帶他前往郵局，途中，男子又從鐵皮盒中掏出一封信，表示也是工地上挖到的，稱自己看不懂繁體字，請她代讀，信中為一封老人的遺書，寫到為兒子們留下了金銀珠寶。

之後，男子拿出了20個金元寶以及兩個小金佛，表示他就是挖到這些東西，但很難才從工地裡再出來一次，懇請李啟基的友人順道將物品帶去當鋪估值。

二人來到法拉盛北方大道一家當舖，男子又再度說自己不懂英文，給了她一塊據稱是「從金元寶上切割下的小金片」，讓她一人當舖去估值。

當舖告知該枚小金片是22k純金，市值170元，楊男佯裝興奮，但又說自己不方便處理黃金，詢問是否能將這些黃金元寶等都轉給李啟基友人保管，委託她售賣，並叮囑她千萬別與他人透露。

假金詐騙曾在華社橫行，圖為用來行騙的假金元寶和佛像。(本報檔案照)

此時李啟基的友人意識到是騙局後，找藉口離開，但事後該男子還致電數次，指自己已回到工地並催促下文。當她想要調取行車記錄儀，截取男子照片時，卻發現視頻已被清洗，錄影功能也被人關閉。後來，她聽取警方等意見，才從辦公樓大堂的監控攝像頭，調出男子的照片。

此後，男子還再次致電，表示只要給他5000元，便可以成交他手上的黃金元寶及小金佛。遭到拒絕後，男子又再次叮囑她切勿告訴他人。

李啟基表示，假金騙局此前在華社橫行，沒想到又捲土重來，並與幾年前的手法如出一轍。據報導，當時三名華裔 嫌犯在法拉盛向一名女子販售據稱是「在工地挖出的黃金」，該名女子的丈夫此前也曾遇到相同騙局，報警後警方將三名嫌犯當場抓獲，並搜出24個假金元寶與一個假金佛像。