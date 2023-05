布碌崙橋下空間重啟 有助華埠復甦

市長亞當斯24日為重新開放的布碌崙大橋下公共空間,舉行剪綵儀式。(記者劉梓祁/攝影)

為擴大曼哈頓下城公共空間,並紀念布碌崙 (布魯克林)大橋開通140周年,市長亞當斯 (Eric Adams)24日在關閉十多年的橋下區域舉行剪綵儀式,宣布部分公共空間從即日起重新向公眾開放使用;亞當斯也表示,開放區域為幫助華埠 社區復甦的一部分。

亞當斯表示,經過十多年對公眾的關閉後,布碌崙大橋下的橋底「拱形」區域(The Arches),從即日起向公眾開放,並提供籃球、桌球、滑板區域和公共座位等設施。

亞當斯將此次重開形容為恢復華埠復甦的一部分,由於橋下區域的封閉,導致華埠與下城等景點遭到切割,人流無法引進華埠;直接連通下城與華埠社區的柏路(Park Row)也是類似情形。

亞當斯說,此次重開是社區和城市復甦的標誌性時刻,他藉此兌現在1月市情咨文中「關心工薪階層」的承諾,還為華埠居民和滑板社區提供了兩個新空間用於放鬆和活動,是市府為實現公平、包容和繁榮經濟復甦的一步。

據了解,此次橋下公共區域重開獲得了多個華埠社區機構的建議支持,包括「高譚公園」(Gotham Park)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)和「柏路聯盟」(Park Row Alliance)等。

高譚公園和柏路聯盟此前共同撰寫了一份橋下區域的修復提案,名為「重新構想柏路為通往華埠的南方門戶」(Reimagining Park Row as the Southern Gateway into Chinatown),為華埠獲得的「下城振興計畫」(DRI)投資提供參考;該提案中,將橋下因九一一事件而被封鎖的區域,打造成六個功能不同的活動區域,包括公園、滑板場、景觀台、觀光道等,耗資約300萬到900萬不等。

亞當斯也表示,在「下城振興計畫」的支持下,將代表市府與社區合作研究升級和擴大華埠劉錦方場(Kimlau Square)公共空間,並評估連接廣場與大橋、目前封閉的柏路,以及制定進一步改善橋下區域的中長期計畫,春季內會聯合市交通局、公園局和警局舉辦線上公共研討會。