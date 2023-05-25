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布碌崙橋下空間重啟 有助華埠復甦

記者劉梓祁／紐約報導
市長亞當斯24日為重新開放的布碌崙大橋下公共空間，舉行剪綵儀式。(記者劉梓祁／攝影)
市長亞當斯24日為重新開放的布碌崙大橋下公共空間，舉行剪綵儀式。(記者劉梓祁／攝影)

為擴大曼哈頓下城公共空間，並紀念布碌崙(布魯克林)大橋開通140周年，市長亞當斯(Eric Adams)24日在關閉十多年的橋下區域舉行剪綵儀式，宣布部分公共空間從即日起重新向公眾開放使用；亞當斯也表示，開放區域為幫助華埠社區復甦的一部分。

亞當斯表示，經過十多年對公眾的關閉後，布碌崙大橋下的橋底「拱形」區域(The Arches)，從即日起向公眾開放，並提供籃球、桌球、滑板區域和公共座位等設施。

亞當斯將此次重開形容為恢復華埠復甦的一部分，由於橋下區域的封閉，導致華埠與下城等景點遭到切割，人流無法引進華埠；直接連通下城與華埠社區的柏路(Park Row)也是類似情形。

亞當斯說，此次重開是社區和城市復甦的標誌性時刻，他藉此兌現在1月市情咨文中「關心工薪階層」的承諾，還為華埠居民和滑板社區提供了兩個新空間用於放鬆和活動，是市府為實現公平、包容和繁榮經濟復甦的一步。

據了解，此次橋下公共區域重開獲得了多個華埠社區機構的建議支持，包括「高譚公園」(Gotham Park)、「歡迎來華埠」(Welcome to Chinatown)和「柏路聯盟」(Park Row Alliance)等。

高譚公園和柏路聯盟此前共同撰寫了一份橋下區域的修復提案，名為「重新構想柏路為通往華埠的南方門戶」(Reimagining Park Row as the Southern Gateway into Chinatown)，為華埠獲得的「下城振興計畫」(DRI)投資提供參考；該提案中，將橋下因九一一事件而被封鎖的區域，打造成六個功能不同的活動區域，包括公園、滑板場、景觀台、觀光道等，耗資約300萬到900萬不等。

亞當斯也表示，在「下城振興計畫」的支持下，將代表市府與社區合作研究升級和擴大華埠劉錦方場(Kimlau Square)公共空間，並評估連接廣場與大橋、目前封閉的柏路，以及制定進一步改善橋下區域的中長期計畫，春季內會聯合市交通局、公園局和警局舉辦線上公共研討會。

同時出席儀式的還包括市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、市議員馬泰(Christopher Marte)、市府公共區域長劉雅婷(Ya-Ting Liu)、柏路聯盟領導成員江麗華(Nancy Kong)和華埠商業改進區行政總監陳作舟等人。

拱門區域北側公共空間可提供民眾休閒、運動場所。(取自市長辦公室)
拱門區域北側公共空間可提供民眾休閒、運動場所。(取自市長辦公室)
市長亞當斯24日為重新開放的布碌崙大橋下公共空間，舉行剪綵儀式。(記者劉梓祁／攝...
市長亞當斯24日為重新開放的布碌崙大橋下公共空間，舉行剪綵儀式。(記者劉梓祁／攝影)
拱門區域南側公共空間可提供民眾休閒、運動場所。(取自市長辦公室)
拱門區域南側公共空間可提供民眾休閒、運動場所。(取自市長辦公室)

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