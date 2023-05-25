不堪負荷 紐約市府提暫停履行庇護權

面對源源不絕抵達的庇護客，紐約市已不堪重負。(美聯社)

紐約市 面臨源源不斷的庇護 客已不堪重負，市長亞當斯(Eric Adams)和市法務局23日晚向法庭請求暫停紐約市履行「庇護權」(right to shelter)義務，表示「前所未有」的庇護需求，已經讓這座城市再無資源繼續履行該義務，呼籲聯邦和各地政府承擔相應的責任。

亞當斯在聲明中表示，已無法為無限數量的庇護客提供照護，且紐約市過度承擔此責任，紐約市不能獨自承擔照顧庇護客的重任；「如果不承認這一點，只會導致系統崩潰，我們需要其他政府機構了解真相，承擔他們的責任。」

根據法務局向市法庭系統副行政法官卡普蘭(Deborah Kaplan)提交的申請，市府希望在實際承擔安置任務的市遊民 服務局缺乏資源與能力去設立充分數量的庇護所、人手、安保的情況下，暫停行使「庇護權」規定；「目前從南部邊境如潮水般湧入紐約市的庇護客，代表全國性的危機，也具有國際問題的面向；然而，這一全國危機帶來的挑戰和財務重擔，幾乎全部壓給了紐約市。」

紐約市1984年就設定「庇護權」規定，市府有義務為任何無家可歸而尋求庇護的人提供住所；法務局表示，「紐約市庇護資源面臨的是前所未有的庇護需求，這挑戰是從未設想和預見過的。」

數據顯示，自去年春季以來，紐約市已經接收了超過7萬3000名庇護客，目前仍有超過4萬4000名庇護客安置在全市150個臨時庇護所和酒店內；目前，全市遊民所共有9萬3000人，有超過8萬1000人是住在市社會分服務局運營的遊民所內，其中一半為庇護客。

市府此前也曾考慮各種手段安置庇護客，包括動用市政建築，甚至公校體育館，但後者遭到社區強烈反對而作罷；市府預算估計，新財年紐約市安置庇護客的成本將達到43億至45億元，然而，目前聯邦政府僅撥款不到4000萬元用來應對危機。

法務局表示，紐約市在安置庇護客已經力所不能及，這也將讓市府難以履行維護關鍵基礎設施和服務、為所有市民謀福祉的財政責任。

不過，這一行動受到移民、遊民維權組織和民主黨左派的抨擊；法律援助協會(Legal Aid Society)和遊民聯盟(Coalition for the Homeless)表示，過去40年來，庇護權一直為無數尋求庇護和關鍵服務的市民提供生命線，「市民不希望看到包括庇護客在內的任何人流落街頭，我們強烈反對市府尋求動搖這一基本保護權的任何動議。」

市主計長蘭德(Brad Lander)也表示，市府行動損害了紐約市社會安全網路的基礎，市府應該向法庭請求，將「庇護權」條款適用於全州所有城市；市議長歐德思(Adrienne Adams)和副議長阿亞拉(Diana Ayala)表示，此舉會讓更多需要幫助的人露宿街頭、公園、地鐵，而市議會預計將通過提案，加速幫助遊民所住客入住永久住房，減輕遊民所壓力。