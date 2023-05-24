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投入職場首選城市 紐約市排名墊底

記者和釗宇╱紐約報導
最新研究顯示，對剛畢業的大學生，紐約市為啟動職業生涯排名最後第一名的城市。(路透)
最新研究顯示，對剛畢業的大學生，紐約市為啟動職業生涯排名最後第一名的城市。(路透)

儘管紐約市被認為是圓夢之城，但最新研究顯示，對於剛畢業開始找工作的大學生來說，紐約市並非投入職場的最佳城市，且排名最後一位；其中最大的原因或為居住成本太高，數據顯示紐約市房屋月租金已經連續兩個月破歷史紀錄。

個人理財網站WalletHub日前公布「2023年最佳和最差啟動職業生涯的城市」報告，這項排名依據的是人口普查局(US Census Bureau)、勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)、求職網站Indeed和Glassdoor等的數據；報告顯示，紐約市在182個城市中排名墊底，排在紐約市之前的分別是密西西比州的Gulfport、新州的紐瓦克以及前汽車城底特律。

報告顯示，紐約市在26項衡量職業機會和生活質量的指標上排名墊底，這些指標包括每10萬適齡居民的初級崗位數量、平均初始月薪、住房可負擔程度、平均每周工作時間等；其中，紐約州在每10萬個16歲以上居民的初級崗位數量最低，相比之下，排在第一位的佛州奧蘭多是紐約市的18倍。

不過，紐約市並非所有指標都排在最後一位；在職業發展機會方面，紐約市排在地181位，生活質量方面排在第174位。

此前有地產商公布數據顯示，紐約市的房租已經連續兩個月破歷史紀錄；曼哈頓4月的平均租金達到4241元，比3月上漲1.6%；其中，統艙(studio)租金與去年同期相比增長13.5%，為各戶型中漲幅最大，目前中位租金已達到3235元。同時，布碌崙(布魯克林)和皇后區的平均租金也同比增長14.8%和12.8%。

紐約市 租金 人口普查

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