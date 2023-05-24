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支持台灣參與WHO 州議會通過友台決議案

紐約訊
李光章(右一)見證紐約州參議會通過友台決議案。(截自紐約州議會直播畫面)
李光章(右一)見證紐約州參議會通過友台決議案。(截自紐約州議會直播畫面)

第76屆世界衛生大會(WHA)正於日內瓦開議，紐約州參、眾議會23日無異議通過慶祝「台灣傳統日」(Taiwan Heritage Day)決議，支持台灣參與世界衛生組織(WHO)，並呼籲聯邦政府重視台灣盼成為「印太經濟架構」(IPEF)會員的訴求，以及鼓勵台美洽簽雙邊經貿協定(BTA)及避免雙重課稅協定(ADTA)。

州參、眾議會通過的決議，分別由州參議會市政委員會主席賽普維達(Luis Sepulveda)及州眾議會副議長拉莫斯(Phil Ramos)提案，強調台美關係在「台灣關係法」的基礎上堅實發展，彼此共享民主自由價值，台灣為美國在印太地區不可或缺的夥伴，台海和平穩定至關重要。美國將持續支持台灣參與WHO、國際民航組織(ICAO)及國際刑警組織(INTERPOL)。

決議文指出，2022年台灣為美國第九大貿易夥伴，亦為紐約州第18大出口市場，為紐約州創造超過1萬個工作機會，鼓勵台美洽簽避免雙重課稅協定及雙邊貿易協定。

決議文進一步指出，「印太經濟架構」將可強化區域科技、供應鏈、數位經濟及潔淨能源等領域合作，呼籲納入台灣；決議文還鼓勵台灣及紐約雙方相關部門強化華語文教學、災防、人道援助、及海洋資源運用與保護等合作。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章，23日與紐約中華公所主席曾偉康、顧問于金山，紐約台灣會館理事長蘇春槐、副理事長方秀蓉，紐約台灣商會會長白育青、紐約中華總商會董事田麗美、紐約州首府區台美文化促進會創辦人陳仲欽、及紐約州首府區台灣同鄉會會長吳祚昱等人，獲邀以貴賓身分見證決議通過。

當日州議會也舉辦「台灣傳統日茶會」(Taiwan Heritage Day Reception)，州參議員劉醇逸、賽普維達、曲怡文、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、托馬斯(Kevin Thomas)、庫尼(Jeremy Cooney)，州眾議會副議長拉莫斯與州眾議員金兌錫(Ron Kim)等人聯名主持，州眾議會少數黨領袖、共和黨籍議員巴克萊(William Barclay)亦率多位共和黨籍議員與會，展現紐約州參、眾議會跨黨派對台灣的支持。

李光章表示，台美關係友好，此次總統蔡英文過境美國，再度展現台灣獲美國聯邦政府及國會跨黨派共識支持；台美21世紀貿易倡議首批協定將於數周內簽署，欣見紐約州議會以通過友台決議及辦理台灣傳統日茶會方式，展現對民主台灣之情誼，呼應聯邦政府及國會堅若磐石的友台立場。

李光章也肯定與會僑界人士，致力於社區服務，並對促進紐約州與中華民國台灣的友好關係，貢獻卓著，未來經文處將繼續與紐約州府會及僑社密切合作，深化各項交流。

州議會23日並舉辦「台灣傳統日茶會」，圖為貴賓合影。(經文處提供)
州議會23日並舉辦「台灣傳統日茶會」，圖為貴賓合影。(經文處提供)
紐約州眾議會通過友台決議案。(截自紐約州議會直播畫面)
紐約州眾議會通過友台決議案。(截自紐約州議會直播畫面)

紐約州 聯邦政府 共和黨

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