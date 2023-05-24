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法拉盛珠寶店搶案 百日內破案…犯案團伙頭目恐關11年

記者高雲兒／紐約報導
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)
陳伊娃(左一)和母親感謝負責該案的警探皮特科維奇(右一)。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛一華人珠寶店於2月發生搶案，搶匪佯裝亞馬遜送貨員闖入店裡暴力搶劫，店家損失達百萬元，店主母親也嚴重受傷；近日紐約市警表示該案已初步偵破，警方在百日內抓獲團伙頭目，店主感謝警方對華人安全的重視，不過也表示，即便案發後獲得大量關注，珠寶店所在商場仍未明顯加強保全措施。

法拉盛富頓一號廣場內的戴蒙德瑞珠寶店，在2月22日發生持槍搶案，兩名劫匪入店後，破壞店鋪，搶走價值逾百萬元珠寶，還毆打並威脅店主79歲的老母親，致其一度昏迷，身上有多處瘀青和外傷，且尾椎骨骨裂；案件發生後，引起巨大反響，市長亞當斯(Eric Adams)也在3月初到珠寶店視察，並承諾全力逮捕嫌犯。

負責此案的紐約警探皮特科維奇(Michael Pitkewicz)向本報表示，目前已抓獲該犯案團伙頭目，檢察官將以持武搶劫和重罪襲擊(Armed Robbery and Felonious Assault)等罪名起訴，嫌犯或將面臨11年監禁；目前警方仍在全力偵查其背後的犯罪團伙和銷贓管道，期以一網打盡。

皮特科維奇表示，能夠初步偵破該案，自己和拍檔花費很多心力，也包含私人時間，期間也獲得聯邦調查局(FBI)和聯邦檢察官辦公室的幫助。

戴蒙德瑞珠寶店在今年2月遭搶劫，案件引起大量關注。(本報檔案照)
戴蒙德瑞珠寶店在今年2月遭搶劫，案件引起大量關注。(本報檔案照)

對此店主陳伊娃79歲的母親表示非常欣慰，雖案發已月餘，她只要看到身穿亞馬遜制服的人，都會心生恐懼，根據心理醫師評估，她的恐懼程度為最高十分中的八分，至今案件陰影仍在；她還存在嚴重的失眠問題，不過嫌犯落網也讓她感到恐懼略微減少，「把他們都抓起來，就好多了」。

陳伊娃說，她與市長亞當斯(Eric Adams)私交甚篤，曾多次直接與市長反映重視及改善法拉盛社區治安，此次能夠快速破案，也表明了市長對華裔社區治安的重視，重塑了她和周邊小商家的信心。

位於王子街、離案發現場不遠的「Iris」烘焙坊日前也遭到慣犯騷擾破壞，華裔店經理Sophia對案件進展感到高興，表示店主母親受苦良多，也希望更多警力可以社區內盜竊案，包括她在內的諸多華裔店主都苦不堪言。

陳伊娃也表示，很多受害商家，沒辦法像此案一樣得到關注，希望藉此引起社會各界的重視，「希望法拉盛社區能得到更多的警力部署與巡邏，以及更多市政預算來增加街道監控設備，期以維護治安、降低犯罪率、保護民眾的安全。」與此同時，法拉盛台灣社團，如紐約台灣會館和紐約台灣商會等，也表達對市長整治治安決心的支持。

珠寶店搶案發生後，富頓一號廣場內的其他商家表示頻頻遭搶案和盜竊，抱怨管理巡邏不力，陳伊娃也表示，目前該情況尚未得到太多改善；至截稿前無法取得富頓一號廣場回應。

亞當斯在搶案發生後，曾於3月初視察戴蒙瑞德珠寶店。(本報檔案照)
亞當斯在搶案發生後，曾於3月初視察戴蒙瑞德珠寶店。(本報檔案照)

法拉盛 華裔 亞當斯

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