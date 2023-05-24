法拉盛入室持槍搶劫 華女損失1.5萬

案發地周邊。(取自谷歌地圖)

法拉盛 23日凌晨發生一起持槍入室搶劫案，三名男子闖入華人 女子家中，搶走總共價值逾1萬5000元的財物，嫌犯截至23日仍在逃，市警呼籲知情民眾提供線索。

根據市警局，兩位年齡分別在26歲以及29歲的華裔受害人，23日8時早來到109分局報案，表示家中發生一起入室盜竊搶劫案，在當日凌晨5時40分至6時左右，她們正在家中睡覺，有三名非洲裔男子突然闖入她們位於法拉盛的家中，全身穿黑色並蒙著面，其中一名男子手持一把黑色手槍，問她們錢放在哪裡。

隨後，他們對受害人家中進行了大掃蕩，搶走了手機 、中國護照、社安卡、照相機、十雙運動鞋、名牌包、皮帶、珠寶首飾等物品，損失金額初步估計超過1萬5000元。

警方表示，截至23日，三名嫌犯在逃，案件仍在調查，呼籲知情民眾提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源保密。