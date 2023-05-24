65%民眾反建 皇后區花旗球場賭場建案暫時擱置

在經過里民大會後，州參議員拉莫斯近日首度表態，將暫時擱置花旗球場的賭場計畫。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區 威利點花旗球場賭場建案，自披露以來各方意見不一，當地州議員在里民大會過後，首度表態將暫時擱置賭場計畫。長島 納蘇郡的另一賭場開發計畫，則在郡議會過關，開發商被批准為期99年的租約，在當地建賭場、酒店等。

鑑於花旗球場周邊，目前仍屬公園用地，需要州議員在兩會提出新案，要求轉化公園用地用途，才建造賭場。代表當地的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)在近日首度公開表態，表示里民大會汲取了許多居民意見，65%在會上發言的民眾都反建賭場，在今年立法季6月8日截止前，她不會再為賭場提新案，「這不是合適的時機」。

當地的州眾議員奧伯利(Jeffrion L. Aubry)，則已經在3月提出A5688號提案，要求開發球場停車場用地，並用作「博彩」(gaming facility)、以及「商業、零售、娛樂、酒店」等，但提案若無州參議會及州長支持，則無成法的可能。

面對拉莫斯的擱置，大都會 球隊老闆柯恩(Steven Cohen)發言人回應，團隊一開始就與拉莫斯緊密合作，她的意見很重要，將繼續納入她以及皇后區民眾的反饋，與社區建立公開對話，並透明運作整個開發過程。

另一方面，長島納蘇郡(Nassau County)的賭場建案則取得重大突破，郡議會以17比1的投票，授予拉斯維加斯金沙集團(Las Vegas Sands)99年租約，開發位於Uniondale、納蘇郡退伍軍人紀念體育館(Nassau Veterans Memorial Coliseum)周邊72畝地。該項目耗資50億元，包括賭場、酒店、娛樂場所和住房的建造。

當地的反對者表示，建賭場將為社區帶來犯罪以及交通壅堵，而支持者則認為會帶來8500個新工作崗位，並在體育館周圍創造約1億元的年收，納蘇郡郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)也表態支持該項目。

目前賭場牌照的競爭激烈，至少有八個競標方已經提交了申請，但只有三個名額可供分配；有業內人士預計，皇后區亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)和揚克斯賽馬場(Yonkers Raceway)將分別獲得許可證，因為它們已經擁有老虎機。

對於另一個牌照的競爭，競標地還包括哈德遜廣場(Hudson Yards)和中城聯合國大廈旁，以及康尼島等多個地點，現有電子遊戲執照的雲頂世界(Resorts World)和皇都娛樂大賭場(Empire City Casino)也有望升級。關於賭場牌照的決定將由州博彩委員會做出，預計結果最早將在夏季公布。