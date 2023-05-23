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紐約地鐵站土裔女遭狠推 男嫌被捕 面臨企圖謀殺等指控

記者劉梓祁／紐約即時報導
受害者35歲的土耳其裔女子奧茲索。（取自GoFundMe）
受害者35歲的土耳其裔女子奧茲索。（取自GoFundMe）

日前一位土耳其裔女子在曼哈頓上東城地鐵站內步行時，遭陌生男子推向正在駛離的地鐵，導致頭部受到撞擊且脊椎受傷，目前仍有生命危險，和存在無法行走的可能；警方表示，已在23日將嫌犯逮捕，後者將面臨企圖謀殺等指控。

根據警方通報，39歲的嫌犯塞姆拉德(Kamal Semrade)在21日早上將35歲的土耳其裔女子奧茲索(Emine Ozsoy)推向一輛正在駛離上東城63街勒辛頓大道(Lexington Ave)站的列車，犯案過程被監控攝像頭拍下；23日上午7時50分左右，塞姆拉德在上城被捕，但抓捕細節尚未透露。

突然襲擊導致來自皇后區傑克森高地(Jackson Heights)的平面設計師奧茲索頭部被列車撞擊，其親屬表示她的頭部和脊椎嚴重受傷，已接受三次長時間的手術治療，但只有10%的機會能夠再次行走。警方以企圖謀殺和襲擊的罪名向塞姆拉德提出指控。

在被押解出中央公園西路第一交通區(Transit District 1)總部時，塞姆拉德面帶微笑但沒有回應媒體的提問。他的提審將在曼哈頓刑事法庭進行。

事件發生在21日早上6時5分左右，當時奧茲索正在地鐵站內行走。當一輛周末改行F線地鐵線路的E線地鐵離站時，塞姆拉德從背後靠近，將她推向正在行駛的列車，導致頭部受撞。醫護人員隨後迅速將奧茲索送往醫院搶救，但截至23日，其仍處於危急狀態。據她親屬稱，其中一次手術持續了12個小時。

警方表示，塞姆拉德被捕前最後一次被發現往地鐵第二大道的出口逃跑；被捕時，他告訴警方自己住在拉瓜地亞機場的一家酒店。市捷運局長戴維(Richard Davey)讚揚了快速的逮捕行動，並表示警方通過利用大都會運輸署的監控片段逮捕了嫌疑人，使受害者的正義得到伸張。

地鐵站 手術 曼哈頓

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