紐約地鐵票擬漲至2.9元 最快9月生效…華人：服務差還變貴

大都會運輸署(MTA)日前提議，將目前2.75元的公交和地鐵系統票價漲至2.9元。(Getty Images)

大都會運輸署(MTA )日前提議，將目前2.75元的公車和地鐵 系統票價漲至2.9元，漲幅達到5%，本為33元的七天無限搭乘的周票則漲至34元，漲幅達到3%，月票也將從127元漲至132元；華人乘客對此表示無奈，表示地鐵服務近年來每況愈下，漲價更令人難以負擔。

MTA財政負責人在22日表示，公共交通系統長期未調價，此次調價考慮到通貨膨脹和疫情期間乘坐人數急遽下滑，已然足夠合理。除了票價上漲，該提案還包括運輸署的橋梁和隧道的通行費提高6%至10%。總體而言，這次計畫上漲將為運輸署帶來4%的收入增長，金額達3億元。

華人對地鐵漲價表示無奈。 (記者高雲兒／攝影)

同时，長島鐵路、北線鐵路(Metro-North)和紐約市的快速公交網路也漲價。快速公交的價格將會從6.75元漲至7元，而7天通票的價格則將從62元漲至64元。鐵路的月票或周票價格將平均上漲4.3%，但MTA仍會將最高30天票的價格限制在500元。不過，MTA還改將為市區內鐵路的高峰時段創造一種新的7元的統一票價，同時在非高峰時段保持5元。

公民預算 委員會(Citizens Budget Commission)監督小組主席雷恩(Andrew Rein)表示，這次漲價一部分原因是因為變本加厲的逃票行為，「運輸署兩成的結構性預算缺口，是因為逃票」。據估計，2022年MTA因逃票而損失了近7億元，這一數字已經上升到「危機水准」。MTA預計將在6月舉行公聽會，並於7月進行投票，若通過，漲價可能在9月勞動節前生效。

對MTA可能的漲價，華人意見不一，但是普遍表示無奈。住在法拉盛40年的言女士說，眼看著地鐵票價從0.75元漲到現在，「我們是老百姓，有什麼辦法嗎？什麼都漲不漲工資。」

同時，她批評地鐵服務多年來不進反退，「十多年前在坐地鐵1和F线只要等幾分鐘，現在卻常常在非高峰時段等十多分鐘」。