紐約客談／室外食棚存廢 有了明確答案？

疫情 期間，紐約市 為了幫助餐館業維持生計，同意餐館在室外設置餐位，或是搭建臨時的食棚。隨著疫情的緩解，食棚帶來的噪音、垃圾、有害生物也引起了愈來愈多居民的關切。不過，市政府仍希望保持室外就餐區，既為了扶持就業 ，也為了創造一種歐式的室外就餐文化。兩種觀點爭論激烈，互不相讓。市政府和市議會上周就此問題達成妥協，雖然還沒有經過市議會投票，但雙方都說很好地解決了問題。

根據最新提案，餐館如果想要室外經營，必須申請執照，而且要交一筆手續費。據說，和疫情前紐約市嚴格控制室外就餐區的做法相比，申請執照應該算是容易的，手續費也並不昂貴。

對於居民意見最大的占用馬路的食棚，最新提案擬規定每年的12月到3月禁止擺放，意味著這期間餐館必須拆除街道食棚。鑒於路面將被重新占用及建設費用，絕大部分馬路食棚估計不會重建。換句話說，占用馬路的食棚實際上將被拆除。

與此同時，人行道上的餐位和食棚予以保留，可以全年營業。在餐館外擺放幾張桌子和椅子，讓顧客室外輕鬆就餐是好主意。不過，對於已經搭建的人行道食棚，因為差別太大，究竟以後如何處理還是一個問題。食棚顯然不能占用用過多人行道，建食棚也應該有一個標準，對於材質和做工應該有明確的規定，所有這一切，都意味著議案最後的落實尚需斟酌。

話說到這裡，會不會有人說，既然餐館可以延伸，是不是華人的商店也可以延伸呢？可以這麼回答，既然延伸的餐館正在用法律規範，延伸的商店更應該用法律制約。