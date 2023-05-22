MTA嚴打逃票 傳票上季猛增8成

數據顯示，為打擊逃票，市警今年前三個月內開出的上庭傳票數量，比去年同期猛增近八成。(Getty Images)

數據顯示，為了打擊紐約市公共交通系統中逃票的行為，市警今年前三個月內開出的上庭傳票 數量，比去年同期猛增近八成；得益於加強執法，大都會運輸署(MTA )的車票收入也同比增加了300多萬元。

負責處理大都會運輸署罰單的運輸裁決部門(Transit Adjudication Bureau)日前報告稱，執法人員今年第一季在公共交通系統中發出了5萬4000多張傳票，相比之下2022年第一季為3萬張左右，多出近80%，其中大多數傳票都是因為逃票而開的。

因此，MTA今年從傳票中獲得的收入比去年增加了66.8%，為該機構帶來了約335萬元的收入；不過，這筆收入和損失相比，也並不算多。就在幾天前，MTA發布報告稱，估計2022年因逃票和逃費費而損失了近7億元，自2019疫情爆發以來，這一數字已經上升到「危機水准」。據估計，每天約有37%的公交乘客和13.5%的地鐵乘客逃掉2.75元的車費。

該報告同時建議重新設計檢票口，使其在不付費的情況下更難以通過，並為低收入 乘客擴大公平票價等福利。

值得註意的是，發布該報告的小組還建議MTA對大多數逃票案件轉向民事執法，建議在第一次抓到民眾逃票行為的時候，改用警告的模式，而不是立即發出傳票；據悉，MTA對逃票的做法多年來經常被批評為過於嚴厲，對非洲裔和西語裔乘客的執法力度更大，尤其是去年第四季，93%的逮捕和66%的逃票傳票是針對非洲裔或西語裔乘客的，遠遠高於這些群體在城市人口中的比例。

所以MTA的報告中還建議，在全市更均勻地分配執法工作，減少逃票執法對有色人種的影響。目前，逃票執法力度最大的車站都位於有色人種的低收入社區。去年第四季被傳喚次數最多的車站是布碌崙市中心的Jay Street-MetroTech，逮捕最多的是在東紐約(East New York)的Broadway Junction。