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致命染菌眼藥水 部分華人藥房仍賣

記者高雲兒、顏潔恩／紐約報導
文華西藥房表示在今年2月已收到下架通知，不再售賣EzriCare。(記者高雲兒／攝影)
文華西藥房表示在今年2月已收到下架通知，不再售賣EzriCare。(記者高雲兒／攝影)

非處方EzriCare眼藥水遭到細菌污染，在全美造成至少四人死亡、81起感染案例，聯邦疾病防治中心(CDC)已於日前命令全數下架，在皇后區及布碌崙(布魯克林)的華人藥房多已接獲下架通知，但也有部分藥房業者表示未聽說要下架，仍在售賣。

根據CDC，目前EzriCare產品在已至少造成四人死亡，14名患者視力喪失，四名患者需切除一隻眼睛；醫療專家稱，細菌感染後不止在眼部，還蔓延到患者血液、尿液和肺部，均是由抗藥性極強的綠膿桿菌(Pseudomonas aeruginosa)引起。全美的81起感染病例遍布在18個州，其中也包括紐約州。

位於法拉盛凱辛納大道(Kissena Blvd.)的文華西藥房表示，在今年2月已經收到下架通知，目前不再售賣；不過實際走訪，緬街上有部分藥房仍有售賣，業者也表示並未聽說過下架通知。

EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)
EzriCare眼藥水因細菌污染被召回。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)班森賀葆寧藥房的一名華裔員工則表示，從來沒有進口過EzriCare，在出事後更不敢用，目前店內銷售的人工淚液品牌只有Leader；他說，眼睛屬敏感部位，建議民眾應選擇聲譽良好的牌子，例如Refresh、Systane，都是靠譜的大公司品牌。

該名員工還說，EzriCare的售價比大多數的知名品牌價格便宜一半，「但便宜不代表就是好貨」，還是該多花點錢買個保障；況且一小罐眼藥水就可使用三個月，計算成本不算太貴。

仁仁西藥房的業者則說，該店已不再出售該品牌的人工淚液，廠商也已經停產，相信還在賣的業者都是之前剩下來的庫存；她表示，通常產品出現問題，除CDC宣布召回外，保險公司也會直接發送通知給藥房，將產品寄回。

藥房業者呼籲民眾要買靠譜的大品牌。(記者顏潔恩／攝影)
藥房業者呼籲民眾要買靠譜的大品牌。(記者顏潔恩／攝影)

員工說，一般情況下業者應該都會收到通知，沒有理由還在販售；她也說，有時顧客會到店裡尋求意見，作為藥房業者，應全面掌握產品信息，向顧客推薦最合適的品牌。

官員表示，雖然被感染的患者報告使用了十多種不同品牌的眼藥水，但大多數人使用的是EzriCare眼藥水，三種相關產品包括EzriCare人工淚液，Delsam Pharma人工淚液和Delsam Pharma軟膏，將被位於印度的總製造商召回。

CDC也提醒，曾使用過EzriCare的患者，若出現眼部感染症狀，包括疼痛、腫大、流淚、眼屎多、發紅、視覺模糊、對光線敏感、眼裡有異物感等，皆應立即就醫。

EzriCare人工淚液牌子已下架，很多藥房僅賣Leader牌子。(記者顏潔恩／...
EzriCare人工淚液牌子已下架，很多藥房僅賣Leader牌子。(記者顏潔恩／攝影)

CDC 布碌崙 布魯克林

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