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州議會提案 遏止網絡仇恨傳播

記者劉梓祁／紐約報導
為了遏止社群媒體上有害內容的傳播，紐約州議會19日提出「停止隱藏仇恨」議案。圖為亞裔青年呼籲反對仇亞犯罪。(美聯社)
為了遏止社群媒體上有害內容的傳播，紐約州議會19日提出「停止隱藏仇恨」議案。圖為亞裔青年呼籲反對仇亞犯罪。(美聯社)

社群媒體的蓬勃發展下，也成為散播仇恨的溫床，為遏止這些有害內容的傳播，紐約州議會19日提出「停止隱藏仇恨」(Stop Hiding Hate)議案，擬要求社群媒體公司對平台上的有害內容承擔責任，且需明確而公開地報告其減少不良信息的方式，包括仇恨言論、威脅和虛假信息等。

該提案由州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)聯合提出；提案中引用數據，表示社群媒體平台愈來愈多被用於傳播仇恨內容，造成對邊緣群體的暴力和仇恨。

根據反誹謗聯盟(Anti-Defamation League, 簡稱ADL)數據顯示，在2022年有高達40%的社群媒體用戶，曾遭受線上騷擾，其中有近三分之二的人，遭受到對其身分的滋擾。

雖然社群媒體此前已承諾將控管平台上的有害內容，但卻未能提供實質有效執行的證明；該提案要求社群媒體公司確保用戶安全，並每半年向紐約州檢察長提出報告，解釋公司為保護用戶免受有害內容侵害而採取的措施，確保這些公司透明且負責，並幫助公眾了解仇恨和危險言論如何在網上傳播，以及如何在暴力發生之前預防。

李榮恩表示，社群媒體是可以加強社區聯繫的工具，但也是可以撕裂社區的武器，網路上的仇恨內容數量不斷上升，從而導致暴力事件發生，其中受到最嚴重影響的是邊緣化和少數族裔群體，社群媒體公司有責任防止其平台被濫用。

霍伊曼則說，社群媒體公司無法履行責任，確保在平台上不會傳播虛假訊息和助長仇恨，該提案將要求這些公司在網站上公開發布相關數據，同時還要有效執行政策，確保這些不良信息不再被散播。

儘管諸多社群媒體公司承諾對其平台上的有害內容進行管理，並已採取人工審核、智能屏蔽、用戶篩選等措施，但業界目前仍未有被證明廣泛有效的應對措施，防範網絡暴力和不良信息。同時，仍未有法規強制要求此類公司對有害內容的管理情況作出報告。

社群媒體 紐約州 眾議員

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