上州凌晨2.2級地震 紐約市、新澤西有感 專家：毋須恐慌

紐約上州威徹斯特郡19日凌晨1時53分發生2.2級地震，圖為地震影響區域。(取自聯邦地質調查局)

紐約上州威徹斯特郡(Westchester County)，於19日凌晨1時53分發生規模2.2級的地震 ，包括紐約市布朗士 區、新澤西州 等周邊居民也有震感，目前尚無人員傷亡報告；專家稱餘震可能性小，即使有也不會很嚴重，民眾不需恐慌。

據悉，地震具體發生地為紐約州為威徹斯特郡Hastings-on-Hudson以南；聯邦地質調查局(USGS)稱，康乃狄克州丹伯里(Danbury)、布朗士區以及新澤西東北部都有震感，還有隨之而來的轟隆聲。

目前為止，尚未有人員傷亡報告。氣象學家托馬斯(Samantha Thomas)則稱，地震發生在地表以下6哩處，發生破壞性餘震的可能性很小，「即使有，也不會很強烈，只是一陣輕微的隆隆聲」。

新澤西州英格伍德(Englewood)的一居民說，本以為是卡車經過，但感覺房子震得太厲害了，才覺得不對勁。根據當局，地震發生當下，約接獲120人反映感覺到了地震。

由於美東不常出現地震，19日的地震發生後，居民紛紛在推特上發文表示震驚：「紐約剛剛發生地震了嗎？」，還有民眾被震醒，「我覺得紐約剛剛發生了地震，因為我的床一直在抖，把我吵醒了。」

聯邦地質調查局表示，3級及以下的地震通常不會造成太大的破壞，但其強度足以讓受影響地區的人們感受到，只有發生5.5級或更高的地震時，才會產生重大破壞。

2011年8月，美東和加拿大部分地區發生了5.8級地震，因此美國東北部，包括紐約居民，對可能發生的地震等災害表示憂心。地質調查局的一位高級官員在2021年說，破壞性地震並不經常襲擊美國東部，但不了解和提前規畫此類事件，潛在後果可能很嚴重。

據報導，有紀錄以來，紐約的最大地震是1944年9月5日發生在紐約和加拿大邊境的5.9級地震，該地震對周邊城鎮造成了輕微破壞。今年2月初，水牛城(Buffalo)地區發生了一場3.8級地震。