我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蛋價狂跌 南加華人超市搶購「不買就虧了」

知情人士：澤倫斯基將現身日本廣島 親自參加G7峰會

班森賀2死5傷連環車禍 涉事司機被控20罪

記者胡聲橋／紐約報導
班森賀連環車禍涉事駕駛被控過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪等20項罪名。(本報檔案照)
班森賀連環車禍涉事駕駛被控過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪等20項罪名。(本報檔案照)

今年3月20日，在布碌崙(布魯克林)班森賀因超速和闖紅燈，造成二死五傷致命車禍，死者包括69歲的華婦譚梁月薇(Yuet Mei Tam Leung)；肇事的男性駕駛於17日過堂，被布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)以過失殺人罪(manslaughter)和攻擊罪(assault)等20項罪名起訴。

根據調查， 49歲的被告柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)來自康尼島，他在布碌崙高等法院法官陳丹尼(Danny Chun)面前過堂，被指控犯有二級過失殺人罪、二級和三級攻擊罪、刑事疏忽殺人罪(criminally negligent homicide)、二級威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)等20項罪名。

蔣莎樂表示，3月20日中午12時48分左右，柯諾普洛夫駕駛一輛2015年白色豐田佳美，在第18大道上向南行駛，超速行駛並闖多個紅燈，撞上了由51歲的斯坦切夫(Stancho Stanchev)駕駛的2016年的黑色本田HR-V。當時這輛車正在第64街向東行駛。

強力的碰撞導致斯坦切夫的車輛旋轉，衝上人行道，撞上69歲的譚梁月薇，然後又撞上了一輛在18大道上向南行駛的2021年的銀色雪佛蘭Equinox，當時該車由一名71歲的男子駕駛。

譚梁月薇當場死亡，斯坦切夫被送往瑪摩利醫院，在醫院宣告不治，當時坐在斯坦切夫車內的49歲乘客，腦部則受到嚴重創傷。

柯諾普洛夫事發後留在現場，他的車內還有兩名乘客，其中一名32歲的男子受輕傷，被送往瑪摩利醫院接受治療，另一名46歲的男子面部和左手受了重傷，被送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)治療。

蔣莎樂說，柯諾普洛夫極端魯莽的駕駛行為造成了兩名無辜者喪生，並對其他人造成了嚴重傷害，該辦公室將追究其責任。

柯諾普洛夫的保釋金被設為25萬元現金或100萬元債券，預計他將於6月21日再次上庭。

車禍死者之一譚梁月薇。(取自GoFundMe頁面)
車禍死者之一譚梁月薇。(取自GoFundMe頁面)

布碌崙 8大道 車禍

上一則

涉殺女友華男 獄中精神輔導跳樓亡

延伸閱讀

拚點閱率 美網紅「故意」墜機 被控滅證 恐面臨20年監禁

拚點閱率 美網紅「故意」墜機 被控滅證 恐面臨20年監禁
為掩蓋輟學 賓州女偽造自己遭綁

為掩蓋輟學 賓州女偽造自己遭綁
「淫魔」富豪艾普斯坦私人行事曆 出現CIA局長等重量級人物

「淫魔」富豪艾普斯坦私人行事曆 出現CIA局長等重量級人物
俄軍侵略烏克蘭失利 喜萊莉：中國攻台時程延後

俄軍侵略烏克蘭失利 喜萊莉：中國攻台時程延後
灣區首見職業女足球隊 2024賽季亮相

灣區首見職業女足球隊 2024賽季亮相

熱門新聞

前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

2023-05-18 07:39
中國留學生方池感嘆，今年熱門專業也難找工作。(方池提供)

熱門專業投500份簡歷僅獲3面試 她最後悔這件事

2023-05-18 02:00
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

2023-05-16 07:43
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

2023-05-14 07:47

超人氣

更多 >
醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升

醫生說只要做這件事 可避免血糖飯後飆升
創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷

創辦YouTube 陳士駿鼓勵亞裔追夢矽谷
苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義

苛薄男人4種面相？印堂窄、額頭低別嫁 有這特徵更薄情寡義
研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷
用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢

用假出生證明讀新澤西州高中 29歲韓女免坐牢