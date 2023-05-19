班森賀2死5傷連環車禍 涉事司機被控20罪

班森賀連環車禍涉事駕駛被控過失殺人罪和刑事疏忽殺人罪等20項罪名。(本報檔案照)

今年3月20日，在布碌崙 (布魯克林)班森賀因超速和闖紅燈，造成二死五傷致命車禍 ，死者包括69歲的華婦譚梁月薇(Yuet Mei Tam Leung)；肇事的男性駕駛於17日過堂，被布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)以過失殺人罪(manslaughter)和攻擊罪(assault)等20項罪名起訴。

根據調查， 49歲的被告柯諾普洛夫(Vitaliy Konoplyov)來自康尼島，他在布碌崙高等法院法官陳丹尼(Danny Chun)面前過堂，被指控犯有二級過失殺人罪、二級和三級攻擊罪、刑事疏忽殺人罪(criminally negligent homicide)、二級威脅他人安全罪(Reckless Endangerment)等20項罪名。

蔣莎樂表示，3月20日中午12時48分左右，柯諾普洛夫駕駛一輛2015年白色豐田佳美，在第18大道 上向南行駛，超速行駛並闖多個紅燈，撞上了由51歲的斯坦切夫(Stancho Stanchev)駕駛的2016年的黑色本田HR-V。當時這輛車正在第64街向東行駛。

強力的碰撞導致斯坦切夫的車輛旋轉，衝上人行道，撞上69歲的譚梁月薇，然後又撞上了一輛在18大道上向南行駛的2021年的銀色雪佛蘭Equinox，當時該車由一名71歲的男子駕駛。

譚梁月薇當場死亡，斯坦切夫被送往瑪摩利醫院，在醫院宣告不治，當時坐在斯坦切夫車內的49歲乘客，腦部則受到嚴重創傷。

柯諾普洛夫事發後留在現場，他的車內還有兩名乘客，其中一名32歲的男子受輕傷，被送往瑪摩利醫院接受治療，另一名46歲的男子面部和左手受了重傷，被送往紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)治療。

蔣莎樂說，柯諾普洛夫極端魯莽的駕駛行為造成了兩名無辜者喪生，並對其他人造成了嚴重傷害，該辦公室將追究其責任。