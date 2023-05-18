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研究：摩天大樓重壓 紐約市年年下沉 威脅大於氣候變遷

編譯陳韻涵／綜合17日電
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）
紐約摩天大樓成群，雖然造就美麗的天際線，但學者研究發現建築群超重，使曼哈頓每年下沈1至2毫米。（美聯社）

美國地質調查所(US Geological Survey)與羅德島大學(University of Rhode Island)共同研究指出，在摩天大樓的重壓下，讓紐約市下沉的速度快過氣候變遷造成的海平面上升速度，未來淹水的風險大增。

美國地質調查所與羅德島大學團隊發現，摩天大樓讓紐約市五個行政區每年下沉一到兩毫米(millimeters，約0.078吋) 。

調查團隊分析紐約市302平方呎面積上的108萬4954棟建築重量，包括超過6000棟摩天大樓，其中247棟高逾150呎。

這群「摩天巨獸」緩慢地將地層壓至海平面，而氣候變遷則讓海平面逐年升高。

幾毫米聽起來無傷大雅，但紐約市部分地區下沉速度更快，幾乎追上地球構造板塊移動的最快速度。

研究作者、美國地質調查所的地質專家帕森斯(Tom Parsons)表示，「下沉速度可能受風暴影響而加速，且已有前例。」

帕森斯解釋，城市下陷、海潮升高，將讓紐約淹水的機率，在下個與珊迪(Sandy)或艾妲(Ida)同等級的颶風來襲時大增。

帕森斯說，「整個(曼哈頓)島不盡然會完全滅頂，至少不會太快發生，但當這些極端事件發生，就會出現洪患。」

帕森斯及其同事表示，此研究只看建築重量，排除許多重量要素，如柏油路、水泥人行道、鐵道，以及其他基礎建設等。 

羅德島大學去年研究比較紐約市與另外98個全球沿海城市，大多數情況都是城市下沉速度，快過氣候變遷導致的海平面上升速度；兩大危險加乘，推升沿海城市淹水的風險。 

科學家如今在這項研究中納入計算紐約市100萬棟建築的總重量，約為1兆6800億磅。 

研究人員進而探究分布在1萬平方公尺格線範圍內的重量，測量建築質量對岩床的下壓力量，接著比對衛星照片，衡量地表高度面變化，對照全紐約市的估計範圍讀數，驗證模型準確度。

專家指出，另一個未納入研究考量的要素為汲取下水道，這可能導致地下土壤與岩層鬆動，繼而造成建築崩塌。

帕森斯及他在羅德島大學的同事在報告中寫道，「此研究重點是引起關注，每一棟蓋在海邊、河岸或湖畔的房子，都可能在未來面臨洪患風險。」

紐約市 氣候變遷 艾妲

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