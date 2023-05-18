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逃票嚴重 MTA去年虧6.9億 票口旋轉門擬改玻璃門

記者顏潔恩／紐約報導
數據顯示，去年逃票情況嚴重，給MTA造成6.9億元損失。(MTA提供)
數據顯示，去年逃票情況嚴重，給MTA造成6.9億元損失。(MTA提供)

MTA公平顧問委員會發布的最新報告，去年各種逃票情況嚴重，給MTA造成6億9000萬元損失；為緩解問題，提出將地鐵十字旋轉門改設玻璃門防逃脫，並加強執法。

公車、鐵路、地鐵系統中收取費用是組成MTA預算的主要部分，今年預計將為MTA帶來70億元收入，約占其37%的運營成本；而造成最大經濟損失的是來自公車的逃票，三分之一的乘客未支付車費，害MTA損失3億5000萬元。

另外地鐵站平均每日會有40萬次逃票紀錄，去年造成2億8500萬元損失，鐵路逃票則損失4400萬元；另一方面，利用模糊和偽造車牌避掉橋梁和隧道的費用，使MTA損失4600萬元，這還不包括沒有通過郵寄付通行費的非E-ZPass駕駛，約2950萬元。

為緩解情況，委員會建議將地鐵十字旋轉門改設成有機玻璃門，令人無法跨越；公車方面，委員會呼籲增加非武裝的查票人員，並努力讓更多人參加票價折扣計畫。

報告建議加強執法，對蓄意破壞機器、非法販售地鐵卡、打開出入口幫其他人逃票等行為控罪；初犯者只會收到口頭警告，再犯的話將開100元罰單，屢勸不聽者將被控罪。最後，委員會支持推動「公平票價」(Fair Fares)計畫，將有資格享受市內公共交通優惠票價的人群，擴大到所有收入水平未超過聯邦貧困線兩倍的市民。

地鐵站 MTA 預算

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