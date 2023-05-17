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應對心理健康危機 紐約市府人手不足

記者劉梓祁／紐約報導

紐約市心理健康危機嚴重，此前有精神病遊民在地鐵上發病，被鎖喉制服後不幸死亡，引起輿情；即便市府此前希望擴展心理健康服務資源，但市公立醫院在16日的市議會公廳上表示，人手仍是最大問題。

市行為健康緊急援助響應小組(Behavioral Health Emergency Assistance Response Division)目前每天運營16個小時，從早上9時至凌晨1時，911調度員可以派遣由社工和急救人員組成的團隊，去應對心理健康危機來電，以避免武裝警察到場後可能發生的暴力行為，但目前未在全市範圍內推廣。

市公立醫院系統行為健康傳播與政策顧問漢斯曼(Jason Hansman)在公聽會上表示，響應小組在短期內很可能無法全天候運作，因為夜間八小時是最難招募人員的時段，但目前心理健康服務的需求非常高，大約五分之一的心理健康呼叫發生在凌晨1時到早上9時之間。

漢斯曼還說，目前的首要任務是為現有時段提供足夠的人員，並繼續擴大到市內新區域；截至三月份，該計畫已經在紐約市的77個分局中的25個運作，涵蓋了除史泰登島以外的每個行政區。

根據市府報告，從2021年7月至2022年6月，不到四分之一的心理健康呼叫被轉接到響應小組所在的分局，且小組只能對73%的呼叫做出響應；當其無法作出響應時，通常是因為該地區的成員已經忙於處理其他呼叫。

市公立醫院系統執行長卡茲(Mitchell Katz)表示，如果能夠增加該計畫的社工人數，相信小組能夠獲得更多資金，但目前招聘人員仍是挑戰，新冠疫情確實擾亂了人手供應。

市公立醫院系統發言人表示，目前響應小組有25名心理健康臨床醫生，將按照滾動方式進行招聘，但未透露在全市範圍內擴大該服務的時間表。

心理健康 紐約市 地鐵

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