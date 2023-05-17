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霍楚好感度降至4成 就任來新低

記者張晨／紐約報導
民調顯示，選民對霍楚的好感度創下她上任以來新低。(州長辦公室提供)
民調顯示，選民對霍楚的好感度創下她上任以來新低。(州長辦公室提供)

最新民調顯示，選民對紐約州長霍楚(Kathy Hochul)好感率降至40%，創下她2021年8月上任以來新低，而且甚至低於選民對她的差評率，有近半數稱她已經與紐約「脫節」。

錫耶納學院(Siena College)本月對810名登記選民進行的調查顯示，對霍楚持負面看法的紐約居民占45%，對她持正面看法的人則占40%，與一個月前的43%相比，明顯有所下降。自今年1月以來，錫耶納所做的三次民調中，霍楚的好感度和工作支持率都有所下降。

49%的受訪者認為霍楚與普通紐約居民「脫節」；不過，大部分選民對霍楚在預算中提出的政策表示贊同，例如，59%的選民贊成給予法官更多的自由裁量權來設定保釋，允許州罰款或關閉非法大麻店得到了58%的受訪者的贊同，64%的人贊成在未來三年內將最低工資再提高兩元，同時將未來漲薪與通膨掛鉤。

選民對霍楚是否是「強有力的領導者」的看法是40%對40%；對於她是否是一位「行之有效領導者」，意見也相當平均，為39%和39%。

「這是她的好感度第一次低於預期。幾個月來，霍楚的好感度從未達到50%，現在她正努力保持在40%的支持率。」錫耶納民調專家格林伯格(Steven Greenberg)說。

調查結果出爐之前，霍楚經歷了接連幾個月的挫敗，其中包括預算延遲、以及她提名的首席法官史上首次遭州參議會否決。

相比之下，紐約市長亞當斯的情況就好了很多——35%的人表示對亞當斯持負面看法，16%的人表示沒有意見；而非洲裔選民的評分則在所有種族中最高的，支持率為59%，不支持率為16%。

調查還發現，大多數紐約人仍然擔心犯罪問題，93%的人認為犯罪問題「有些嚴重」(34%)或「非常嚴重」(59%)；只有6%的人選擇「一點也不嚴重」。

霍楚 民調 亞當斯

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