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禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

記者高雲兒／紐約報導
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）
禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍。（美聯社）

禁毒機構日前表示，正在全美範圍內蔓延的「殭屍毒品」「賽拉嗪」(xylazine)現身紐約，可導致吸食者皮膚、肌肉潰爛，宛如喪屍；該毒品因為價格低廉，常被毒販混於其他毒品中，以謀取暴利，因此正迅速擴大到美國毒品市場，拜登政府也在上月將此列為對美國的「新威脅」；數據顯示，全美緝獲的含賽拉嗪毒品中，有高達75%來源於大紐約都會區。

「賽拉嗪」原本是一種獸醫給牛、馬等使用的動物鎮靜劑，並未被批准用於人類，目前卻被發現混用於海洛因(heroin)、古柯鹼(cocaine)或芬太尼(fentanyl)等各式毒品中。

聯邦緝毒署(Drug Enforcement Administration，DEA)指出，使用「賽拉嗪」者可能出現步履蹣跚、呼吸困難、失去方向甚至昏迷，皮膚也會出現巨大潰爛，宛如喪屍，嚴重時甚至需要截肢，也因此也被稱為「殭屍毒品」。

紐約市特別麻醉品檢察官布倫南(Bridget Brennan)表示，在紐約查獲的賽拉嗪一般是與芬太尼混合在一起，這是由於賽拉嗪價格便宜，混入它可以減少其他毒品，從而謀取暴利。

而且賽拉嗪與其他藥物混合後，會產生更強烈、更持久的快感，但它也會讓吸毒者面臨更大的風險。因為如果只是吸食芬太尼，可透過納洛酮(Naloxone，商品名為Narcan)，在兩到三分鐘內反轉鴉片類藥物對人體的影響。但納洛酮對賽拉嗪卻無法起到該作用。

自2020年秋季以來，禁毒部門一直在追蹤這種藥物。根據市特別麻醉品檢察官辦公室的一份新聞稿，與2021年同期相比，2022年1月至10月期間，與賽拉嗪有關的過量死亡人數增加了36%。2022年，美國緝毒局在全國查獲的芬太尼中，約有23%含有賽拉嗪。僅僅今年，緝毒局繳獲的毒品中有近15%含有賽拉嗪。

今年3月，聯邦緝毒署發布一項公共安全警告，稱在美國50個州中，除南達科他州(South Dakota)和懷俄明州(Wyoming)外，其餘48個州緝獲了賽拉嗪和芬太尼混合物，其中75%來自紐約市大都市區，包括紐約、新澤西、康涅狄格和賓州。

緝毒署紐約負責人塔倫蒂諾(Frank Tarentino)稱，賽拉嗪已經成了全美需要應對的問題，「芬太尼已經是我們面對過的最致命毒品，不過加入賽拉嗪，它會變得更加致命。」他補充，毒品上癮者對此一無所知，且因為街頭毒品中芬太尼的比例非常高，賽拉嗪的比例也在增長。

「賽拉嗪」(xylazine)原本是一種動物鎮靜劑，並未被批准用於人類，目前卻被...
「賽拉嗪」(xylazine)原本是一種動物鎮靜劑，並未被批准用於人類，目前卻被發現混用於海洛因或芬太尼等各式毒品中。(randlab.com)

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