貝賽店鋪搶手 疫後租金看漲

華人商鋪在貝賽變得密集，租金也回到疫情前水平。(記者高雲兒／攝影)

紐約疫情 逐漸平息，經濟逐漸恢復，許多華人 重新開張營業。據許多仲介介绍，除了法拉盛之外，貝賽是華人開店的熱門地點之一。

房產仲介Jason張表示，貝賽的店鋪需求集中在貝爾大道(Bell Blvd.)以及靠近北方大道，「一個店鋪廣告發出來，大概有幾十個人會來實地看」。而這些客戶里，常有華人諮詢，「大多數是想要做餐館的」，他表示，店鋪租金 在這一年來有所上漲，不過不能忽略的因素是疫情期間租金有所減免。

在貝賽做了三年房屋仲介的周炎軍說近年來貝賽店鋪逐漸火爆。 他表示去年年底到今年年初，店鋪賣得很快，去年貝爾大道上有五六個空門面，現在只剩兩個，「最近剛剛賣出一個貝爾大道的店鋪，看房的人有十幾組，不到一周就出手了。」

而這十幾組客人里，一半都是華人。周炎軍說自己同時作為貝賽的居民，法拉盛的店鋪租一個少一個，且越發擁擠，租金也貴，很多華人開店自然來到貝賽，「所以大喜和豫園會到這裡開店」。租金上，他舉例說，如今一個貝爾大道上的1000呎店鋪大概在六七千元，在緬街上大概是八九千元，「不過人流量也沒法和緬街比」。

據他觀察，貝賽「之前老外的、韓國人的店很多，現在華人店開始變多。」去年，他經手的一家貝爾大道店面，就是從一家韓國餐館Chimac轉為中餐廳蘭州拉面館，而在北方大道的韓餐館Bcd Tofu House也成了東湖海鮮酒家，「餐廳轉讓比一般的店鋪會更受歡迎」。