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商機湧現 貝賽躍新華裔聚集地

記者高雲兒／紐約報導
新開在貝賽的萬華超市顧客眾多。(記者高雲兒／攝影)
新開在貝賽的萬華超市顧客眾多。(記者高雲兒／攝影)

近年來，皇后區貝賽(Bayside)遷入眾多亞裔，許多華裔居民認為這裡或將因為學區優質、交通便利、環境清靜，成為法拉盛之外的華裔聚集地；華裔商家則表示，華裔一般跟著學區走，而貝賽良好的學區和環境將會帶來無限商機。

從布碌崙搬來貝賽半年的Canny Zhang表示，貝賽生活便利，尤其是在貝爾大道(Bell Blvd)的萬華超市開業後更是如此，而與她有同感的華裔還有不少，「我幾乎每個周末都來」。半年前，她考慮到孩子的學區和搬來此處，「而且這裡華人多，家裡的老人沒有溝通障礙」，她補充這裡既不像法拉盛那麼擁擠，去法拉盛的公車又多，「老人坐過去就十幾分鐘，很方便」。

方便好停車 華人聚集

而被貝賽環境吸引而來的不止是她一個。三年前同樣從布碌崙搬到貝賽的Edison Liu也是因為學區的原因搬來，稱貝賽既有生活便利又有遠離法拉盛的喧囂，「很多華人都搬過來」。看到這個趨勢的他，於去年8月在貝爾大道上開了「青蔬麻辣燙」，因為在貝賽還未見過類似的餐館。

而在貝賽開理髮店數年的Jessy表示，亞裔人口正不斷增加。她稱8年前她的「妙之髮」髮廊開業時，顧客大部分不是亞裔。「大概是疫情開始，華人顧客越來越多」。作為長島居民，她表示很理解華裔更愛光顧貝賽的原因，「法拉盛停車太難停，因為緬街公車道而且老是吃罰單，這邊就很方便」。

從去年到今年，貝爾大道上的亞裔商舖越來越多。以貝爾大道和北方大道的路口標有中文的紐約第一銀行為路標，從北方大道一路向北，華裔商舖的熱鬧一直蔓延到39街口，每個街區都有三五個中文招牌，而後再往北都是希臘或義大利餐廳等，而在北方大道以南，也有一些零星的華裔餐廳和商店。

租金相對低 人流不減

上海豫園餐館2018年就進駐貝賽，經理高揚表示，開店時就已經瞅准華人會增多，於是一簽就簽了20年的租約，面積達到3500呎，是法拉盛豫園的兩倍還多，「中國人跟著學區走，而貝賽有兩所最好的小學」。他說，最開始貝賽的豫園里，非亞裔客人多過亞裔客人，「現在基本一半一半」。而對於持續開出的餐館和大型超市，他不懼競爭，反稱這是好事，「選擇越多，顧客就會來，只有兩三個選擇，就不到這裡來了」。

另一家餐館翠湖酒家入駐貝賽稍晚，目前經營了兩年不到。翠湖酒家經理稱，之前在法拉盛經營了18年之久的飯店，因為疫情關閉，轉而開到貝賽，「我們就是知道這裡中國人多」，他強調，「而且都是有錢的中國人」。他說眼見著貝爾大道將發展成另一個華人聚集地，於是也簽了20年的租約。經理說，同樣的面積2900呎，在法拉盛要4萬塊每個月，但是在貝賽減少一半都不止，這兩年來也沒漲租。

談及人流量會不會相較法拉盛減少，經理稱並沒有，「做的都是回頭客，我們做了十幾二十年了，都是正宗廣東菜」。而且，貝賽的位置方便長島的客人，一樣有別的客源。他表示下一家店將考慮開在同樣華人增加的森林小丘。

符合需求 消費力看好  

至於新近入駐的萬華超市，經歷李威說其之所以能取代原來的Walgreens，是因為在亞裔越來越多的貝賽，只有符合亞裔需求的才能開下去。他稱自己之前買菜還要去法拉盛，停車十分不便，於是看準商機開了該超市。他表示相比森林小丘，更看好貝爾大道的發展，「這裡馬上會成為一個商區」。

而作為貝賽8年的老居民，李威早就調查過貝賽的人口，「亞洲人有六成以上」，且主要是福州人、溫州人和東北人，「很多顧客都是我鄰居」。他認為，以貝賽的學區和乾淨整潔的環境，會有越來越多中國人搬來，「考慮到這裡的房價，這裡的顧客都是比較有消費力的」。

貝爾大道(Bell Blvd)持續開出新的華裔餐館，圖為即將開業的蘭州拉麵麵館。...
貝爾大道(Bell Blvd)持續開出新的華裔餐館，圖為即將開業的蘭州拉麵麵館。(記者高雲兒／攝影)
兩年前進駐貝賽的翠湖酒家表示租金壓力減少一半還多。(記者高雲兒／攝影)
兩年前進駐貝賽的翠湖酒家表示租金壓力減少一半還多。(記者高雲兒／攝影)
新開在貝賽的萬華超市顧客眾多。(記者高雲兒／攝影)
新開在貝賽的萬華超市顧客眾多。(記者高雲兒／攝影)
上海豫園經理高揚(右)表示華裔跟著學區走，因此18年選擇在貝賽開店。(記者高雲兒...
上海豫園經理高揚(右)表示華裔跟著學區走，因此18年選擇在貝賽開店。(記者高雲兒／攝影)
翠湖酒家經理稱貝賽的華人消費能力強。(記者高雲兒／攝影)
翠湖酒家經理稱貝賽的華人消費能力強。(記者高雲兒／攝影)
新開在貝賽的萬華超市顧客眾多。(記者高雲兒／攝影)
新開在貝賽的萬華超市顧客眾多。(記者高雲兒／攝影)

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