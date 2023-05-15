母親節花店生意爆火 華社業者：已恢復到疫情前

華裔青年美林為母親買花，並前往觀看她的演出，令母親備感溫暖。(記者許君達／攝影）

星期日是母親節 ，紐約天氣晴好、氣溫適宜人，華社民眾紛紛走上街頭，為母親選購鮮花，作為母親節禮物；花店業者表示，母親節的生意已與疫情 前相差無幾。

在法拉盛，花店門口熙熙攘攘，男女老少和各色族裔皆有光顧；位於羅斯福大道的原野大花店門口，擺滿了各式玫瑰、康乃馨、鬱金香等，引得行人駐足挑選。店主林安迪(Andy)稱，從早上8點開始，生意都沒有停過。他介紹，從上周一開始，就有不少為母親節準備花束的人們前來光顧，「不過今天最多，到中午賺了2000到3000元」。這樣的業績讓他喜笑顏開，並表示，現在已經基本回到疫情之前的水平，甚至略高一些。

林安迪介紹，最受歡迎的還是康乃馨和玫瑰，這些花最便宜的6元一枝，最貴的100多元一束，「年紀大的會買實惠一點的，年輕人給自己老婆或媽媽媽媽，會買好一點」。不只是店內的生意，他表示，送花的訂單也早到不少，從曼哈頓、長島、皇后區都有需求。

母親節當日，華埠年輕人很愛買花送母親和家人。圖為孔子大廈的老字號花店芬芳海棠業者在幫助客人選花。(記者許君達／攝影）

光顧花店的郭女士表示，自己的孩子早就記著要給自己過親節，但因為一些不便，無法親買花，所以她自己來買幾束康乃馨，「我兒還要送那些當母親的老師，還是很有孝心的。」

同樣位於羅斯福大道的999花城老闆說，周日確實很忙，但相比較疫情前還是差一些，「不過差得也不多」，她說最便宜的6元花朵和最貴的上百元花束，都有很多人買。在999花城門口豆花攤的陳豆花表示，今年買花的年輕人很多，是他明顯感受到的變化，「和以前不一樣，年輕人都很有孝心」。

在999花城挑選花束的人們。(記者高雲兒／攝影)

在曼哈頓華埠 ，不少年輕人手抱著要送給母親的花束往來走動，給華埠的街道增加了一絲色彩；位於華埠孔子大廈底商的芬芳海棠花店，業者涂美倫(Malen)對當日的經營情況表達樂見的情緒。她說，印像中，最近五年之內都沒有經歷過這麼好的生意了，不僅走出了疫情的陰影，更是比疫情前還上了一層樓。

記者到訪時並非客流高峰，但店內包括塗美倫在內的多名工作人員仍在忙碌，有的從包裝中整理鮮花，有的為花補水，有的進進出出招呼客人。「你是沒看到，中午的時候客人在外面都排起隊來了。」塗女士表示，有客人告訴她，附近的大型超市Trader Joe’s的花早早就被一搶而空，有人是在那邊沒有買到花才又趕來這裡尋找。她說，晚餐前還有一個小的客流高峰，因為那時附近的小花店很可能就已經斷貨了，所以客人都會聚集到這裡來買花。

為兒子購花的郭女士(右二)。(記者高雲兒／攝影)

塗女士介紹，母親節當日所售出的鮮花中，不僅康乃馨賣得好，其他傳統的禮品花卉、包括玫瑰、百合等，也都比較受歡迎。記者觀察到，到店的客人一般不會只買單一品種的花，店員會引導客人描述他們期望中的花束顏色與樣式，然後根據客人的需求為其選花並搭配。