我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰大選爆黑馬 前進黨領袖皮塔是哈佛校友、娶女明星 年輕人力挺

「毀滅性災難」若國債違約 購屋成本恐暴增22%

母親節花店生意爆火 華社業者：已恢復到疫情前

記者高雲兒、許君達／紐約報導
華裔青年美林為母親買花，並前往觀看她的演出，令母親備感溫暖。(記者許君達／攝影）
華裔青年美林為母親買花，並前往觀看她的演出，令母親備感溫暖。(記者許君達／攝影）

星期日是母親節，紐約天氣晴好、氣溫適宜人，華社民眾紛紛走上街頭，為母親選購鮮花，作為母親節禮物；花店業者表示，母親節的生意已與疫情前相差無幾。

在法拉盛，花店門口熙熙攘攘，男女老少和各色族裔皆有光顧；位於羅斯福大道的原野大花店門口，擺滿了各式玫瑰、康乃馨、鬱金香等，引得行人駐足挑選。店主林安迪(Andy)稱，從早上8點開始，生意都沒有停過。他介紹，從上周一開始，就有不少為母親節準備花束的人們前來光顧，「不過今天最多，到中午賺了2000到3000元」。這樣的業績讓他喜笑顏開，並表示，現在已經基本回到疫情之前的水平，甚至略高一些。

林安迪介紹，最受歡迎的還是康乃馨和玫瑰，這些花最便宜的6元一枝，最貴的100多元一束，「年紀大的會買實惠一點的，年輕人給自己老婆或媽媽媽媽，會買好一點」。不只是店內的生意，他表示，送花的訂單也早到不少，從曼哈頓、長島、皇后區都有需求。

母親節當日，華埠年輕人很愛買花送母親和家人。圖為孔子大廈的老字號花店芬芳海棠業者...
母親節當日，華埠年輕人很愛買花送母親和家人。圖為孔子大廈的老字號花店芬芳海棠業者在幫助客人選花。(記者許君達／攝影）

光顧花店的郭女士表示，自己的孩子早就記著要給自己過親節，但因為一些不便，無法親買花，所以她自己來買幾束康乃馨，「我兒還要送那些當母親的老師，還是很有孝心的。」

同樣位於羅斯福大道的999花城老闆說，周日確實很忙，但相比較疫情前還是差一些，「不過差得也不多」，她說最便宜的6元花朵和最貴的上百元花束，都有很多人買。在999花城門口豆花攤的陳豆花表示，今年買花的年輕人很多，是他明顯感受到的變化，「和以前不一樣，年輕人都很有孝心」。

在999花城挑選花束的人們。(記者高雲兒／攝影)
在999花城挑選花束的人們。(記者高雲兒／攝影)

在曼哈頓華埠，不少年輕人手抱著要送給母親的花束往來走動，給華埠的街道增加了一絲色彩；位於華埠孔子大廈底商的芬芳海棠花店，業者涂美倫(Malen)對當日的經營情況表達樂見的情緒。她說，印像中，最近五年之內都沒有經歷過這麼好的生意了，不僅走出了疫情的陰影，更是比疫情前還上了一層樓。

記者到訪時並非客流高峰，但店內包括塗美倫在內的多名工作人員仍在忙碌，有的從包裝中整理鮮花，有的為花補水，有的進進出出招呼客人。「你是沒看到，中午的時候客人在外面都排起隊來了。」塗女士表示，有客人告訴她，附近的大型超市Trader Joe’s的花早早就被一搶而空，有人是在那邊沒有買到花才又趕來這裡尋找。她說，晚餐前還有一個小的客流高峰，因為那時附近的小花店很可能就已經斷貨了，所以客人都會聚集到這裡來買花。

為兒子購花的郭女士(右二)。(記者高雲兒／攝影)
為兒子購花的郭女士(右二)。(記者高雲兒／攝影)

塗女士介紹，母親節當日所售出的鮮花中，不僅康乃馨賣得好，其他傳統的禮品花卉、包括玫瑰、百合等，也都比較受歡迎。記者觀察到，到店的客人一般不會只買單一品種的花，店員會引導客人描述他們期望中的花束顏色與樣式，然後根據客人的需求為其選花並搭配。

在母親節這個特殊的日子，為母親送上一束鮮花，既經濟實惠又慰藉人心，在華裔年輕人中頗為流行。華裔女孩美林的媽媽當日下午要跟隨自己的合唱團在中華公所演出，她選了一束鮮花去給媽媽林Jenny加油，母女攜手的溫馨場景引得在場的團友們紛紛為其拍照。林Jenny說，「今天，我是全世界最幸福的人。」

在999花城挑選花束的人們。(記者高雲兒／攝影)
在999花城挑選花束的人們。(記者高雲兒／攝影)

母親節 疫情 華埠

上一則

垃圾新規開罰 業者：影響不大

下一則

CDC統計：紐約州新冠疫情3年逾8萬人死亡

延伸閱讀

全美創紀錄花費236億元謝謝媽媽 你知道母親節由來嗎？

全美創紀錄花費236億元謝謝媽媽 你知道母親節由來嗎？
母親節好市多如花海 價格便宜選擇多

母親節好市多如花海 價格便宜選擇多
南加內陸母親節爆嚴重車禍 3死7傷

南加內陸母親節爆嚴重車禍 3死7傷
母親節前夕悲劇 南加76歲婦女過馬路被校車撞死

母親節前夕悲劇 南加76歲婦女過馬路被校車撞死
母親節 中國官媒刊登習近平與母親齊心生活細節

母親節 中國官媒刊登習近平與母親齊心生活細節

熱門新聞

一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
前海軍陸戰隊隊員潘尼（中）被控過失殺人罪後投案。（記者劉梓祁／攝影）

前陸戰隊員被控鎖喉殺人 民眾捐款給他打官司 已破百萬

2023-05-14 17:17
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52
紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

2023-05-12 07:45

超人氣

更多 >
「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人

「媽媽，這就是情緒啊！」4歲亞裔童高情商對話 融化千萬人
泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進

泰國大選完成97%計票 反對派朝扳倒軍方勢力挺進
史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了

史無前例…傑尼斯為創辦人猥褻黑歷史道歉了
厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選

厄多安與對手得票率皆未過半 土耳其大選將進入第二輪決選
台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討

台年輕男女購物拒補稅37萬美元就離境 日海關無力追討