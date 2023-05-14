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紐約地鐵站 空氣含鐵顆粒高出126倍 車廂內污染也嚴重

記者顏潔恩／紐約報導
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)
研究表明，紐約市地鐵系統的污染程度達到令人擔憂的程度。(美聯社)

一份發表在「國際大氣污染研究」雜誌上的報告指出，紐約大學的研究人員對橫跨紐約市的271個地鐵站台調查發現，站內空氣中的鐵顆粒比站外的平均水平高出126倍，相當驚人。

吸入過量引發心血管病、癌症

研究表明，鐵是地鐵空氣污染源的主要成分，吸入後會引發神經毒性，且此前已證實與自閉症、精神分裂症和多動症患病有關；儘管還需進行更多健康方面的研究，但當前的研究也表明，吸入過量的鐵與心血管疾病、癌症、呼吸系統疾病間存在相關性。

根據這項在2021年12月完成的調查，空氣污染最嚴重的是1號線途經的曼哈頓181街地鐵站，空氣中顆粒物的平均濃度比聯邦環保署(Environmental Protection Agency，EPA)規定的金屬離子濃度高出17倍，嚴重超出安全指標；其次是1號線途經的曼哈頓168街、5號線途經的曼哈頓Bowling Green、多條線路的Broadway-Lafayette、以及3號線的High Street街地鐵站。

曼哈頓區1號線高出指標3倍

這項研究的首席調查員甘德哈里(Masoud Ghandehari)表示，不僅地鐵站台的污染嚴重，車廂內的污染也令人擔憂；儘管污染程度是月台上的一半，可1、3、5、6、B、C、F、M、R線在地下行駛時的顆粒物平均濃度依然高出EPA的安全標準，其中又以曼哈頓區的1號線最為嚴重，是指標的三倍以上。

列車進站時污染最嚴重

據悉，當列車駛入車站時，金屬車輪在軌道上煞車時揚起的微小顆粒，是站台空氣污染最嚴重之時，最直接受到影響的是長期待在地鐵站的工作人員；在報告公布後，紐約公共交通工會(TWU Local 100)透露正在評估中，將推動大都會運輸署(MTA)著手應對，並密切關注有關情況，確保工作人員的健康。

對此MTA發言人明頓(Tim Minton)回應，一向把乘客和員工的安全擺在首位，之前也對運行的地鐵列車作了空氣質量的檢查，並未發現會引起健康風險的情況；儘管如此，甘德哈里帶領的團隊會進一步展開工作，包括長期觀察地鐵系統中的空氣質量、將現有的數據和照片構建起來，「MTA應善加利用這項研究，看能做什麼來解決問題」。

地鐵站 曼哈頓 MTA

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