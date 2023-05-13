我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

支票詐欺拒付款 南加華人遇惡房客

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

鋰電池爆炸致死 今年已近10人

記者張晨／紐約報導
紐約市府安保記者會，重申鋰電池起火會致命。(市長辦公室)
紐約市府安保記者會，重申鋰電池起火會致命。(市長辦公室)

紐約市府12日召開每周例行安保記者會，對日前發生在曼哈頓一起鋰電池起火事故提出報告，該案截至12日已造成四人死亡；今年還未過半，因鋰電池爆炸導致的死亡人數就已增到了近十人。

市消防局第一副局長菲佛(Joseph Pfeifer)表示，華盛頓高地一處公寓因電單車鋰電池起火，火勢迅速蔓延，又有兩人受傷死亡，至此，火災死亡人數已升至四人。

這兩人的死亡使2023年迄今，紐約市因用於動單車、踏板車和懸浮滑板的鋰離子電池爆炸死亡人數疊加至九人。

菲佛指出，民眾應選購具有商品安全標識的鋰電池產品，確保出廠質量；使用前要詳閱產品說明書，並依照指示安全使用；

充電完成須移除電源，避免過度充、放電，選擇有過充、過放保護的充電器；充電過程，周遭亦避免放置可(易)燃物，且要完全遠離進出口位置。

市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在一份聲明中說，與鋰離子有關的火災死亡人數超過了電氣火災，成為全市火災死亡的主要原因，這是幾十年來前所未有的數字。

目前市議會已通過禁止低質或二手鋰電池的法案，州府也在討論類似的提案，國會的另一項立法將為電池設定安全標準參數，並禁止劣質型號的電池進口到美國。

全市房東也已被要求張貼安全居住指南，警告居民有關電單車電池可能會引發的各類隱患。

紐約市 曼哈頓 房東

上一則

民主黨區領袖于金山 華埠服務處啟用

下一則

4500個煙霧報警器 將贈低收入者

延伸閱讀

13億元新球場 費城市議員斯奎拉掌生殺大權

13億元新球場 費城市議員斯奎拉掌生殺大權
華人電動車店大火 民代促嚴管鋰電池

華人電動車店大火 民代促嚴管鋰電池
紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池

紐約不良電池頻致火災 舒默、陸天娜提法案 嚴管電單車鋰電池
布魯克林電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸

布魯克林電單車店鋰電池起火 1男嗆傷 逾20華人無家可歸
紐約成鋰電池火災「原爆點」 控管難

紐約成鋰電池火災「原爆點」 控管難

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
一名31歲華人女子近日從法拉盛一棟公寓跳下，不治身亡；圖為事發現場。(讀者提供)

疑患抑鬱症 紐約法拉盛31歲華女跳樓身亡

2023-05-10 16:28
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌，包括一家中餐館。（「中國鍋」店主林女士提供）

布碌崙六家店鋪護牆一起倒塌 包括一家中餐館

2023-05-08 18:52

超人氣

更多 >
搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙

搭飛機帶上5配件 助你舒適睡在經濟艙
熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優

熱門飲食法大評比 這兩種對心臟健康最不優
買房碰上這五個問題 不值得買

買房碰上這五個問題 不值得買
地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期

地鐵鎖喉身亡案 24歲青年今投案 恐面臨最高15年刑期
盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了

盧沙野言論掀波被召回？中國外交部發聲了