鋰電池爆炸致死 今年已近10人

紐約市府安保記者會，重申鋰電池起火會致命。(市長辦公室)

紐約市 府12日召開每周例行安保記者會，對日前發生在曼哈頓 一起鋰電池起火事故提出報告，該案截至12日已造成四人死亡；今年還未過半，因鋰電池爆炸導致的死亡人數就已增到了近十人。

市消防局第一副局長菲佛(Joseph Pfeifer)表示，華盛頓高地一處公寓因電單車鋰電池起火，火勢迅速蔓延，又有兩人受傷死亡，至此，火災死亡人數已升至四人。

這兩人的死亡使2023年迄今，紐約市因用於動單車、踏板車和懸浮滑板的鋰離子電池爆炸死亡人數疊加至九人。

菲佛指出，民眾應選購具有商品安全標識的鋰電池產品，確保出廠質量；使用前要詳閱產品說明書，並依照指示安全使用；

充電完成須移除電源，避免過度充、放電，選擇有過充、過放保護的充電器；充電過程，周遭亦避免放置可(易)燃物，且要完全遠離進出口位置。

市消防局長卡瓦那(Laura Kavanagh)在一份聲明中說，與鋰離子有關的火災死亡人數超過了電氣火災，成為全市火災死亡的主要原因，這是幾十年來前所未有的數字。

目前市議會已通過禁止低質或二手鋰電池的法案，州府也在討論類似的提案，國會的另一項立法將為電池設定安全標準參數，並禁止劣質型號的電池進口到美國。

全市房東 也已被要求張貼安全居住指南，警告居民有關電單車電池可能會引發的各類隱患。