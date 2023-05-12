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裁員、搬離…金山經濟「厄運循環」可能是好事？

紐約客談／人口凋零 華埠應設法吸引居民

紐約客談

就業市場熱致招工難，商家生意不振就開不出有吸引力的工資，工資低導致更招不到人，人手缺乏又讓生意更難有起色，華埠的諸多商家卻陷入如此的一種惡性循環。

華埠地區居民減少、需求不振的結構性問題一直存在。我們無法簡單定論說「華埠衰落了」，至少勿街及附近幾條街的特色觀光業搞得還不錯。不過，穿過包厘街向東，空置的鋪面房越來越多，與十年前相比衰敗不少。

居民減少導致的消費下降已是老生常談，由此衍生的社會問題更多：空置房屋眾多且地價成本有限，當局找地方設置監獄或遊民所的時候不盯著這裡才怪；夜間人煙稀少，賊人犯案不選這裡才怪。

郊區吸引中產階層是一個正常現象，不過也並非所有人都不喜歡曼哈頓。從其他轉型較為成功的曼哈頓街區的經驗看，要想吸引較為年輕、消費能力強、對本地社區能夠有所帶動和回饋的居民，主要有兩種路徑，一是仕紳化，二是多元化。

仕紳化需要資本，而且其驅逐低收入原有居民的過程通常有違社會正義。而多元化的門檻就低得多。可以看看隔壁的東村的轉型史：利用地價低的優勢，吸引大量從事創意工作的自由職業階層，把整個社區薰陶成一個「有趣」的地方。

華埠所獲得的各類發展性資金，能否考慮拿出一部分用來鼓勵一些創意空間和經紀公司進駐，讓無數住不起高檔公寓又不願被束縛在無聊的郊區生活的年輕人聞風而來、繼而吸引更多體面的「數位遊牧者」甚至部分有文藝細胞的華爾街白領？只有積極開源引流，新進來的活水才能重新滋潤逐漸乾枯板結的土壤。

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