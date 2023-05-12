前陸戰隊員鎖喉遊民 將被控過失殺人

在地鐵車廂鎖喉遊民尼利致其死亡的佩尼被控二級過失殺人罪。(推特視頻截圖)

曼哈頓 地區檢察官辦公室11日說，前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)因為鎖喉遊民 尼利(Jordan Neely)，導致其窒息身亡將被逮捕，佩尼將被控二級過失殺人罪。24歲的佩尼預計會向曼哈頓地檢自首，並於12日(周五)在曼哈頓刑事法院提審。

5月1日，目擊者稱30歲遊民尼利在F線地鐵 車廂行為異常並威脅他人。一段廣泛傳播的視頻顯示，佩尼用肘部鎖住尼利的脖頸近3分鐘。警察趕到後，尼利被送往當地一家醫院，隨後宣布死亡。佩尼隨後被帶到警局接受詢問並被釋放，沒有受到指控。

隨後，法醫辦公室後來裁定尼利的死亡為凶殺。然而，民主黨進步派一直抗議佩尼未被指控，並呼吁對尼利的死亡追究責任。

佩尼的律師11日發表聲明，首先向尼利表示哀悼，向其家人表示慰問。聲明說，尼利有暴力和異常行為的紀錄，這顯然是精神疾病長期未得到治療的的結果。當尼利威脅佩尼和其他乘客時，佩尼在其他人的幫助下，採取行動保護自己，直到救援人員到來。「他從未想過要傷害尼利，也不可能預見到尼利會過早死亡」。

尼利是一名有長期犯罪紀錄和精神病史的遊民，曾44次被逮捕。他在蘇活區(Soho)百老匯-拉菲逸街站(Broadway-Lafayette St.)地鐵上對其他乘客有過攻擊行為。尼利還被列入紐約市前50名需要特別觀察的遊民。不過據報導，目擊者也說，在佩尼制伏尼利之前，尼利對其他乘客沒有身體上的攻擊行為。

市長亞當斯(Eric Adams)10日表示，尼利「不應該死」，但沒有譴責佩尼，認為這一切應該由司法系統決定，他無法控制事件的進展。亞當斯還呼籲全面改革心理健康服務體系，從而更好地保護像尼利那樣的人，解決街道和地鐵上的精神健康危機。