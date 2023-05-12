前陸戰隊員鎖喉遊民 將被控過失殺人
曼哈頓地區檢察官辦公室11日說，前海軍陸戰隊員佩尼(Daniel Penny)因為鎖喉遊民尼利(Jordan Neely)，導致其窒息身亡將被逮捕，佩尼將被控二級過失殺人罪。24歲的佩尼預計會向曼哈頓地檢自首，並於12日(周五)在曼哈頓刑事法院提審。
5月1日，目擊者稱30歲遊民尼利在F線地鐵車廂行為異常並威脅他人。一段廣泛傳播的視頻顯示，佩尼用肘部鎖住尼利的脖頸近3分鐘。警察趕到後，尼利被送往當地一家醫院，隨後宣布死亡。佩尼隨後被帶到警局接受詢問並被釋放，沒有受到指控。
隨後，法醫辦公室後來裁定尼利的死亡為凶殺。然而，民主黨進步派一直抗議佩尼未被指控，並呼吁對尼利的死亡追究責任。
佩尼的律師11日發表聲明，首先向尼利表示哀悼，向其家人表示慰問。聲明說，尼利有暴力和異常行為的紀錄，這顯然是精神疾病長期未得到治療的的結果。當尼利威脅佩尼和其他乘客時，佩尼在其他人的幫助下，採取行動保護自己，直到救援人員到來。「他從未想過要傷害尼利，也不可能預見到尼利會過早死亡」。
尼利是一名有長期犯罪紀錄和精神病史的遊民，曾44次被逮捕。他在蘇活區(Soho)百老匯-拉菲逸街站(Broadway-Lafayette St.)地鐵上對其他乘客有過攻擊行為。尼利還被列入紐約市前50名需要特別觀察的遊民。不過據報導，目擊者也說，在佩尼制伏尼利之前，尼利對其他乘客沒有身體上的攻擊行為。
市長亞當斯(Eric Adams)10日表示，尼利「不應該死」，但沒有譴責佩尼，認為這一切應該由司法系統決定，他無法控制事件的進展。亞當斯還呼籲全面改革心理健康服務體系，從而更好地保護像尼利那樣的人，解決街道和地鐵上的精神健康危機。
尼利家人的律師11日沒有發表任何聲明。目前尚不知曼哈頓地檢是否會對幫助佩尼制伏尼利的另兩人提出指控。
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