無力應對庇護客…亞當斯簽行政令 庇護權法部分暫停

紐約市長亞當斯簽署行政令放鬆對庇護客安置條件的要求，同時強硬回擊批評者。（市長辦公室提供）

為應對第42號令(Title 42)11日到期後即將面臨的新一輪庇護 客危機，市長亞當斯 10日夜簽署行政令，暫停執行「庇護權法」(Right-to-shelter law)部分條款的執行，以削減部分安置待遇為手段，爭取為紐約超負荷運行的庇護系統減輕一些壓力。

「庇護權法」通過於1981年，要求紐約市必須為無家可歸者提供必要的安置與庇護設施，但近年來給財政帶來了不小的壓力。為了遵守這條法律，紐約市已經絞盡腦汁為湧入的超過6萬名庇護客尋找空間，不得不在現有庇護所系統爆滿的情況下高價包租酒店房間用以安置新移入的庇護客；同時喊話州府和聯邦要求其伸出援手。此前，市府曾計畫租下部分位於上州 的酒店用於安置，但遭到了多方的反彈。

行政令要求暫停執行的條款包括，要求在限定時間內為有孩子的無家可歸家庭提供庇護床位，以及禁止將有兒童家庭安置在集中庇護所、以避免兒童遭遇其他單身者性侵，並保護庇護家庭免遭驅逐。

市長令簽署後立即生效，有效期五天，但可以繼續延長。市長發言人萊維(Fabien Levy)表示，這不是一個容易的決定，市府還將繼續像以前一樣盡一切努力幫助庇護客盡快安置。

這項行政令引起爭議。市議會移民委員會主席哈尼夫(Shahana Hanif)警告，讓兒童進入集中庇護所可能引發嚴重後果；法律援助協會(Legal Aid Society)律師戈特費恩(Josh Goldfein)表示，亞當斯暫停的保護兒童法律是州法中也有要求的，如果允許帶孩子的家庭入住集中庇護所，將可能違反州法。

面對反對聲音，亞當斯11日砲轟批評他簽署行政令的進步派人士「虛偽」，說他們根本就沒有參與安置難民的實際工作；另一方面，他也發誓要對拒絕接收難民的上州地方長官發起法律戰，還將向他宣戰的洛克蘭郡(Rockland County)郡長戴伊(Ed Day)為「種族主義者」和「反猶主義者」，「他的行為方式讓我以為他是德州州長。」亞當斯說。